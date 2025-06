Feriado deve movimentar mais de 1,9 milhão de passageiros nos aeroportos brasileiros Entre os destaques está a Motiva (ex-CCR), que prevê receber cerca de 400 mil passageiros em seus terminais no período Brasília|Do R7, em Brasília 19/06/2025 - 08h13 (Atualizado em 19/06/2025 - 08h13 ) twitter

Turismo nacional segue em ritmo de crescimento

O turismo nacional segue em ritmo de crescimento, e o feriado prolongado promete impulsionar ainda mais a movimentação de viajantes pelos principais aeroportos do país. Segundo levantamento do Ministério do Turismo, com base em dados das concessionárias que operam os terminais aéreos, mais de 1,9 milhão de passageiros devem circular pelos aeroportos brasileiros entre os dias 18 e 23 de junho.

Entre os destaques está a Motiva (ex-CCR), que prevê receber cerca de 400 mil passageiros em seus terminais no período, um aumento de 6% em relação ao mesmo feriado em 2023. O BH Airport, em Confins (MG), lidera a projeção da empresa, com expectativa de 160 mil viajantes.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), o maior do Brasil, deve registrar 479 mil passageiros entre os dias 19 e 22 de junho, sendo 291 mil em voos domésticos e 188 mil em voos internacionais. Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ) estão entre os destinos nacionais mais procurados.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão) projeta 248 mil passageiros entre 18 e 23 de junho, um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. Segundo a Riotur, a cidade deve receber 150 mil turistas no período, com impacto econômico estimado em R$ 320 milhões.

Em São Paulo, o feriado também deve impulsionar fortemente o turismo. Dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Setur-SP, indicam que 3,2 milhões de pessoas devem circular por destinos paulistas, movimentando cerca de R$ 5,9 bilhões, alta de 10,3% em comparação com 2024.

Na região Norte, os aeroportos de Belém (PA) e Macapá (AP), administrados pela NOA (Norte da Amazônia Airports), devem atender cerca de 60 mil passageiros, com 453 voos regulares programados no período.

O Aeroporto Internacional de Brasília estima 240 mil passageiros entre os dias 18 e 23 de junho. Serão 1.757 pousos e decolagens, incluindo 35 voos extras. Entre os destinos mais buscados saindo da capital federal estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador.

No Nordeste, o Aeroporto de Fortaleza (CE) espera movimentar 59,4 mil passageiros entre 19 e 22 de junho, com 390 voos, sendo 10 extras. Em João Pessoa (PB), a concessionária Aena Brasil projeta um crescimento de 38% na oferta de assentos em relação ao mesmo feriado de 2024.

