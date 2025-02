‘Férias viraram pesadelo’: turista de Brasília cai de uma altura de 4 metros na BA e fratura 8 costelas Daniela Maia mora há 12 anos na Austrália e estava de férias com a família, em Itacaré, na Bahia. Ela teve que passar por uma cirurgia Brasília|Do R7, em Brasília 11/02/2025 - 17h21 (Atualizado em 11/02/2025 - 17h34 ) twitter

Guarda-corpo de madeira rompeu e a turista caiu de uma altura de 4 metros Divulgação / Guilherme Maia

Uma turista de Brasília teve 8 costelas fraturadas e uma lesão na medula ao cair da estrutura de uma casa em Itacaré, na Bahia. A mulher, identificada como Daniela Maia, morava há 12 anos na Austrália, e viajou ao Brasil para matar a saudade da família.

Para curtir a região, eles alugaram uma residência por uma plataforma on-line. “As férias viraram um pesadelo”, conta o irmão da turista, Guilherme Maia.

O acidente aconteceu em 16 de janeiro deste ano. Ao R7, Guilherme disse que a irmã encostou em um guarda-corpo de madeira, próximo à piscina da casa, enquanto falava ao telefone com o marido. Nesse momento, a estrutura quebrou.

Daniela caiu de um altura de cerca de 4 metros e ficou inconsciente. “A família inteira, no desespero, foi ajudá-la. Chamamos os primeiros-socorros. Ela foi atendida em Itacaré, depois foi transferida para Ilhéus”, lembra Guilherme.

‌



Transferência para Brasília

Por não ter plano de saúde ou seguro viagem, a família precisou contratar uma UTI aérea para levá-la a um hospital particular em Brasília. Ao chegar à capital, Daniela passou por cirurgia e está em recuperação.

Pela gravidade da lesão, o irmão destacou que, mesmo após o procedimento, a turista ainda não sente as pernas, mas que está confiante de que ela volte a andar. “Uma recuperação de um trauma desse é muito incerto. Confiamos em Deus para que ela consiga se restabelecer.”

‌



Ele também informou que a família está tendo contato com a plataforma de aluguel on-line e espera contar com o apoio da empresa. O R7 entrou em contato com a mesma, que informou que o caso está sendo investigado e que está em contato com a hóspede.