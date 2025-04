Foragido por homicídio é preso após ameaçar e perseguir ex no Entorno do DF Homem não aceitava fim do relacionamento e tinha um auto de prisão por crimes de violência doméstica e falsa identidade Brasília|Do R7, em Brasília 11/04/2025 - 09h03 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h03 ) twitter

Homem foi preso após ameaçar a ex PCGO/Divulgação - 10.04.2025

Um homem condenado por homicídio qualificado que estava foragido há dois anos foi preso pela Polícia Civil de Santo Antônio do Descoberto (GO) depois de perseguir, ameaçar e xingar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento.

Os policiais civis da Delegacia da cidade do Entorno receberam denúncias da ex-mulher que era ameaçada pelo criminoso.

A prisão aconteceu nesta quinta-feira (10). O homem já havia sido condenado por homicídio em 2023, no Riacho Fundo (DF).

O homem não aceitava o término e já tinha um auto de prisão em flagrante pelos crimes relacionados à violência doméstica e por falsa identidade.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

PMDF - Ligue 190

Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.

