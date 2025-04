Polícia resgata 58 cães do Distrito Federal vítimas de maus-tratos Cães foram encontrados no Tororó; local cobrava R$ 400 para estadia e cuidados dos animais Brasília|Do R7, em Brasília 10/04/2025 - 08h59 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h59 ) twitter

A Polícia Civil do Distrito Federal resgatou 58 animais que estavam sendo vítimas de maus-tratos em uma casa no Tororó. Segundo as investigações, o local conhecido como Casa Dorothy, se apresentava como um abrigo ou lar temporário pago, e cobrava em média R$ 400 por animal para suposta estadia e cuidados.

Após o pagamento, no entanto, o responsável deixava de fornecer informações aos tutores, não enviava fotos e ocultava a localização do imóvel, além de proibir visitas. O material encaminhado para a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais continha imagens e vídeos que mostravam vários cães sem água, sem comida, presos em locais com fezes e urina.

Na tarde desta quarta-feira (9), os policiais civis foram até a propriedade rural e encontraram o local inabitado, com três edificações: uma casa principal e duas menores. Segundo os policiais, antes mesmo da chegada da equipe, os cachorros eram vistos circulando livremente e escapando por buracos no cercamento. Cerca de 10 animais estavam soltos.

Cães foram resgatados nesta quarta-feira PCDF/Divulgação - 9.04.2025

No primeiro local, os animais estavam em um ambiente repleto de fezes, sem qualquer acesso à água ou alimento. Em outra pequena casa, localizada atrás de um bambuzal, mais animais eram mantidos presos. A polícia afirma que eles estavam visivelmente debilitados, em um espaço insalubre e fétido, sem ventilação ou condições mínimas de higiene. Muitos estavam doentes e feridos.

‌



Na casa principal, a polícia afirmou que a situação era mais grave. Os animais estavam presos em espaços minúsculos, sem ventilação, famintos, doentes e sujos. Diante da situação, a polícia comprou ração em um local próximo para alimentar os cães.

O proprietário do local, no entanto, não foi encontrado. Após campana dos policiais no abrigo, contudo, a polícia civil conseguiu prender um homem ligado a administração do local em flagrante.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O responsável pela Casa Dorothy será indiciado pelo crime de maus-tratos contra os 58 cães resgatados. A pena prevista para cada crime é de 2 a 5 anos de reclusão.

Como denunciar

A recomendação do delegado-chefe da DRCA é reunir provas, como fotos, vídeos e testemunhos que possam auxiliar na apuração da Polícia Civil. Veja canais de denúncia:

Disque-denúncia: 197 (opção 0)

WhatsApp: (61) 98626-1197

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

Denúncias também podem ser feitas on-line (acesse aqui)

