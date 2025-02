Força Nacional ajudará no combate a incêndios florestais na Amazônia Legal e no Pantanal Segundo portaria, publicada nesta quarta, as ações ocorrerão entre 15/2 a 16/3 Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 05/02/2025 - 07h55 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h39 ) twitter

Contingente que será enviado ainda não foi definido Valter Campanato /Agência Brasil/Arquivo

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) enviará a Força Nacional para atuar nas regiões da Amazônia Legal e do Pantanal no combate aos incêndios florestais. Além de especialistas em controle de chamas, agentes da polícia judiciária e peritos forenses colaborarão com órgãos estaduais e com a Polícia Federal na investigação e no combate às causas humanas dos incêndios. Segundo a portaria, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (5), as ações ocorrerão entre 15 de fevereiro a 16 de março deste ano.

“O emprego da Força Nacional de Segurança Pública, conforme estabelecido nesta portaria, ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública e defesa social dos Estados da região da Amazônia Legal, do Pantanal e da União, bem como com os órgãos e entidades públicas responsáveis pela proteção do meio ambiente”, destaca a publicação.

Ainda segundo o texto, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dados

Dados do MapBiomas mostram que a degradação florestal na Amazônia Legal cresceu 497% em 2024, atingindo 36,3 mil km². Segundo a iniciativa, esse aumento foi impulsionado principalmente pelas queimadas.

Os registros de incêndios no Pantanal também cresceram 639% entre janeiro e outubro, de acordo com dados do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia). Na época, o especialista em Mudanças Climáticas do WWF-Brasil afirmou que os números evidenciam uma ameaça direta à biodiversidade. “A destruição causada pelos incêndios ameaça diretamente nossa biodiversidade e intensifica as mudanças climáticas ao liberar grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera”, afirmou Alexandre Prado, especialista em Mudanças Climáticas do WWF-Brasil.