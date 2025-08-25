Genial/Quaest: 52% consideram que Bolsonaro participou do plano de tentativa de golpe Mais da metade dos brasileiros acredita que a prisão domiciliar do ex-presidente foi justa Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 25/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h49 ) twitter

52% dos brasileiros acreditam que Jair Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe de Estado.

55% consideram a prisão domiciliar de Bolsonaro justa, enquanto 39% a veem como injusta.

A pesquisa revelou que 86% da população está ciente do processo contra o ex-presidente por planejar um golpe após as eleições de 2022.

Os evangélicos são o único grupo onde a maioria acredita que a prisão de Bolsonaro é injusta, com 57% dessa opinião.

Na pesquisa, 36% não acreditam em participação de Bolsonaro na tentativa de golpe Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Cresceu levemente o porcentual de brasileiros que acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do plano da tentativa de golpe contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na pesquisa de agosto da Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (25), são 52% os que consideram que Bolsonaro participou do plano golpista, contra 36% que negam essa participação. No levantamento de março de 2025, o porcentual era de 49%, ante 35% que consideraram que o ex-mandatário não teve envolvimento.

Na pesquisa de março, 15% não souberam ou não responderam essa questão e 1% sustentou que não houve tentativa de golpe. Já neste mês de agosto, 10% não deram opinião e 2% afirmaram não ter havido tentativa de golpe.

A Região Nordeste é onde há maior porcentual de pessoas sustentando a participação de Bolsonaro na intentona golpista: são 62% com essa visão, contra 26% que não veem envolvimento do ex-presidente. Já o Sul é a única região em que o porcentual dos que negam a participação do ex-presidente supera o porcentual daqueles que a afirmam: 46% contra 43%. No Sudeste, 52% veem participação e 36%, não.

No Centro-Oeste/Norte, 47% dos entrevistados dizem que Bolsonaro participou da trama golpista e 40% dizem que não houve participação do ex-presidente.

Por religião, o destaque é para os evangélicos, grupo em que 54% consideram que Bolsonaro não participou do plano de golpe, ante 34% que avaliam que houve envolvimento. Há ainda 9% que não souberam ou não responderam e 3% que sustentaram que não houve sequer uma tentativa. Entre os católicos, 59% dizem acreditar que Bolsonaro se envolveu no plano e 30% têm opinião contrária, além de 9% que não informaram e 2% que negam o plano golpista.

O levantamento também mostrou que 86% dos brasileiros já sabem que o ex-chefe do Palácio do Planalto virou réu em um processo que o acusa de planejar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma da Corte, convocou sessões extraordinárias para o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e demais integrantes do “núcleo 1” da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. O julgamento foi marcado para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

Prisão domiciliar

Mais da metade dos brasileiros (55%) acredita que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi justa, aponta a pesquisa Genial/Quaest. O levantamento ainda mostra que 39% dizem que a prisão é injusta enquanto 6% não sabe ou não respondeu.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais e para menos.

Os evangélicos são um dos poucos segmentos em que a maioria crê que a prisão de Bolsonaro é injusta. A pesquisa aponta que 57% deles dizem isso, enquanto 38% afirmam que a prisão é injusta. Cinco porcento não sabe ou não respondeu.

Entre os que votaram branco no segundo turno da eleição presidencial de 2022, 57% dizem que prisão foi justa ante 31% que pensam o contrário. Segundo a pesquisa, 15% de quem votou Bolsonaro naquele ano acreditam que a prisão é justa. Desse grupo 83% acreditam que a prisão foi injusta.

O levantamento também perguntou aos entrevistados por que Bolsonaro participou da chamada de vídeo - motivo o qual o levou à prisão domiciliar.

Para 57% dos brasileiros, o ex-presidente queria provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e fez isso de propósito.

Já 30% dizem que Bolsonaro não compreendeu as regras impostas pelo magistrado e errou. Os que não sabem ou não responderam são 13%.

Pelo menos nessa pergunta, os evangélicos que acreditam que Bolsonaro provocou Moraes estão numericamente acima (45% ante 41%).

Perguntas e Respostas

Qual foi a mudança na percepção dos brasileiros sobre a participação de Jair Bolsonaro no plano de golpe?

Na pesquisa Genial/Quaest de agosto de 2025, 52% dos brasileiros acreditam que Jair Bolsonaro participou do plano de golpe contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, um aumento em relação aos 49% registrados em março do mesmo ano. Apenas 36% negam essa participação.

Como a opinião varia entre as diferentes regiões do Brasil?

A Região Nordeste apresenta o maior percentual de pessoas que acreditam na participação de Bolsonaro, com 62%. No Sul, 46% negam sua participação, enquanto 43% afirmam que ele esteve envolvido. No Sudeste, 52% acreditam na participação, e no Centro-Oeste/Norte, 47% dos entrevistados afirmam que ele participou do plano.

Qual a opinião dos brasileiros sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro?

55% dos brasileiros consideram que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi justa, enquanto 39% a consideram injusta. 6% não souberam ou não responderam.

Como a opinião sobre a prisão de Bolsonaro se divide entre diferentes grupos religiosos?

Entre os evangélicos, 57% acreditam que a prisão é injusta, enquanto 38% a consideram justa. Entre os católicos, 59% acreditam que a prisão foi justa, com 30% tendo uma opinião contrária.

O que a pesquisa revelou sobre a percepção dos eleitores de Bolsonaro em relação à sua prisão?

Entre os eleitores que votaram em branco no segundo turno da eleição presidencial de 2022, 57% acreditam que a prisão foi justa. No entanto, apenas 15% dos que votaram em Bolsonaro consideram a prisão justa, enquanto 83% acreditam que foi injusta.

Qual foi a interpretação dos brasileiros sobre a chamada de vídeo que levou à prisão de Bolsonaro?

57% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro queria provocar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de propósito. 30% acham que ele não compreendeu as regras impostas pelo magistrado. 13% não souberam ou não responderam.

Qual foi a metodologia da pesquisa Genial/Quaest?

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios, com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais e para menos.

