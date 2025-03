Chiquinho Brazão completa 1 ano preso sem definição por mandato na Câmara Réu no caso Marielle, deputado ainda não teve análise de cassação e segue com salários e benefícios; valores ultrapassam R$ 1 milhão Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 24/03/2025 - 09h20 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h20 ) twitter

O deputado Chiquinho Brazão em depioimento ao Conselho de Ética da Câmara Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 16.07.2024

O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) completa 1 ano preso nesta segunda-feira (24) e segue com o recebimento de salários e benefícios do cargo de parlamentar. Os gastos da Câmara neste período superam R$ 1 milhão.

O político se tornou réu no caso Marielle e é investigado como um dos mandantes da morte da vereadora fluminense, em 2018. Os desdobramentos levaram à prisão do deputado em março do ano passado e deram início a um processo para avaliação do mandato dele como deputado.

A avaliação, no entanto, está estacionada na Câmara há seis meses. O último desdobramento ligado ao cargo de Brazão ocorreu em setembro de 2024, quando a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) negou um recurso apresentado pela defesa dele contra a perda do cargo.

A etapa sucedeu à decisão do Conselho de Ética, que votou a favor da retirada do mandato do parlamentar. Mas para confirmar a eventual cassação, é necessária análise plenário da Câmara, que ainda não tem previsão para acontecer.

Conforme apurou o R7, menções ligadas à votação do mandato fizeram parte de uma das reuniões de líderes e houve um entendimento geral entre deputados para uma resposta “em breve”.

Câmara gastou mais de R$ 1 milhão

Enquanto não houver uma decisão, Brazão segue com benefícios do cargo parlamentar — como o pagamento de salários, uso de um imóvel funcional e a manutenção de 24 funcionários do gabinete.

Os registros de pagamentos de 2025 ainda não foram atualizados pela Câmara, mas levando em consideração os meses de 2024, os gastos superaram R$ 1 milhão.

Veja os gastos mensais da Câmara com Brazão, com todas as despesas somadas:

Abril : R$ 149.560,42

: R$ 149.560,42 Maio : R$ 133.410,69

: R$ 133.410,69 Junho : R$ 150.742,95

: R$ 150.742,95 Julho : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Agosto : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Setembro : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Outubro : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Novembro : R$ 131.577,29

: R$ 131.577,29 Dezembro: R$ 4.655,38 em salário (gastos de gabinete ainda não computados).

A reportagem entrou em contato com a defesa do parlamentar para uma consulta ligada às etapas de processo e à atualização do caso. Em relação ao processo de Brazão, o advogado responsável do caso informou esperar pelo cumprimento de diligências para entrar em fase de alegações finais, mas não respondeu aos questionamentos ligados ao mandato do parlamentar.

A Câmara dos Deputados foi contatada para informações ligadas às atividades cumpridas pelos 24 funcionários do gabinete, mas não respondeu até a publicação. O espaço segue aberto em caso de retorno.