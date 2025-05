Veja a lista de países que suspenderam compras de aves brasileiras devido à gripe aviária Ministério da Agricultura e Pecuária atualizou lista nesta quarta-feira em nota oficial à imprensa Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 08h53 (Atualizado em 21/05/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Minstério diz que esse tipo de investigação é corriqueira Faesp/Senar/Divulgação/Arquivo

O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou nesta quarta-feira (21) uma nota que atualiza a lista de países que suspenderam temporariamente as importações brasileiras de carnes de aves devido ao caso de gripe aviária identificada no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro.

Segundo o texto, as exportações foram suspensas de forma total para China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, África do Sul, União Euroasiática, Peru, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Sri Lanka, Paquistão, Filipinas e Jordânia.

Outros países, contudo, suspenderam a compra apenas do Rio Grande do Sul, como Reino Unido, Bahrein, Cuba, Macedônia, Montenegro, Cazaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão e Ucrânia.

Japão e Arábia Saudita, por outro lado, impuseram a suspensão apenas ao município de Montenegro, onde foi identificado o caso da doença.

‌



Em nota, o ministério disse que “permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, prestando, de forma ágil e transparente, todas as informações técnicas necessárias sobre o caso”.

“As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível”, finaliza.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp