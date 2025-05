‘Se depender de nós, este país nunca mais vai sofrer golpe’, diz Lula ao homenagear artistas Na reabertura do Palácio Capanema, no RJ, presidente declarou que democracia brasileira ‘capenga’, mas ‘anda’ Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 20h25 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula concedeu maior honraria do setor público cultural a artistas e personalidades Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 20.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (20) que, a depender dele e da classe artística brasileira, o país “nunca mais haverá de sofrer um golpe e, se sofrer, um golpe, nós haveremos de destruí-lo”. Ao criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o petista afirmou que a democracia do Brasil “capenga”, mas “anda”.

Na reabertura do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (RJ), Lula homenageou artistas, personalidades e entidades com a Ordem do Mérito Cultural, maior homenagem pública do setor do país, suspensa desde 2019.

“A democracia não é um pacto de silêncio, é uma sociedade em movimento, em busca de novas conquistas, de melhorar a qualidade das coisas que a gente tem. E esse Brasil vai ser construído. Se depender de todos nós aqui, este país nunca mais haverá de sofrer um golpe. E, se sofrer um golpe, nos haveremos de destruí-lo”, destacou.

A entrega da honraria foi retomada nesta terça, em evento que também celebrou os 40 anos do Ministério da Cultura. Entre os homenageados, estão os atores, cantores, escritores e instituições culturais. Veja a lista completa dos homenageados abaixo.

‌



“Parabéns aos artistas brasileiros. Vocês não desistiram nunca e resistiram sempre. E gracas a pessoas como vocês a gente consegue manter a democracia capengando, mas a democracia andando. Estamos vivendo o tempo mais longevo de democracia contínua neste país”, acrescentou Lula.

Os agraciados, segundo a pasta, “contribuem para o desenvolvimento da cultura e impulsionam a diversidade cultural do país.”

‌



São três graus de homenagens — grã-cruz, para as maiores distinções; comendador, para contribuições de destaque; e cavaleiro, para colaborações relevantes nas respectivas áreas.

Edifício

O Palácio Capanema, fechado para reforma há 10 anos, foi projetado por Lúcio Costa para abrigar os ministérios da Educação e Saúde, à época em que o Rio de Janeiro era capital do Brasil. A construção do edifício começou em 1937 e terminou em 1945.

‌



As obras no palácio, símbolo da arquitetura modernista, começaram em fevereiro de 2019 e receberam R$ 84,3 milhões em recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) — o empreendimento foi conduzido pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

O prédio passou por obras de conservação e modernização, com mudanças nas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de climatização e de combate a incêndios. Houve, ainda, recuperação do mobiliário original, restauração de luminárias, persianas e dos jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx.

A expectativa é que, até o segundo semestre, as obras de arte do local também passem por restauros.

Homenageados

Grau de Grã-Cruz

Alaíde Costa Alcione Aldir Blanc (in memoriam) Tony Tornado Arlindo Cruz Ary Fontoura Dom Filó Xororó Beth Carvalho (in memoriam) Bagre Fagundes Fernanda Torres Chico César Tia Surica João Carlos Martins Chitãozinho Léa Garcia (in memoriam) Leci Brandão Anastácia Marcelo Rubens Paiva Xuxa Meneghel Marília Mendonça (in memoriam) Mateus Aleluia Moacyr Luz Glória Menezes Othon Bastos Paulo Gustavo (in memoriam) Paulo Leminski (in memoriam) Mestre Moa do Katendê (in memoriam) Janja (Rosângela Lula da Silva) Walter Salles

Grau de Comendador

Nêgo Bispo (in memoriam) Tony Bellotto Rappin Hood Armandinho Bemvindo Sequeira Clóvis Júnior Dalton Trevisan (in memoriam) Dona Dalva Damiana de Freitas Mestre Damasceno Daniel Munduruku Bete Mendes Mestre Espedito Seleiro Flora Gil Chico Díaz Dona Onete Assis Brasil (in memoriam) Jorge Furtado Kleber Lucas Emicida Lilia Schwarcz Maria Carlota Fernandes Bruno Cristina Pereira Conceição Evaristo Marilena Chauí Orlando Brito (in memoriam) Osmar Prado Paula Lavigne Paulo Betti Preta Gil Silvio Tendler Teresa Cristina Zélia Duncan

Grau de Cavaleiro

Alice Ruiz Denilson Baniwa Eliane Potiguara Elisa Lucinda Elomar Pai Geová Gregório Duvivier Harildo Déda (in memoriam) Heloísa Périssé Igor Faria Rainha Belinha do Congado Jaider Esbell (in memoriam) Jurema de Sousa Machado Lia Rodrigues Liniker Lucely Pio Lázaro Ramos Luiz Fernando de Almeida Maeve Jinkings Maria Rita Lauana Prado Mônica Martelli Nicette Bruno (in memoriam) Odair José Paula Lima Bàbá Paulo Ifatide (in memoriam) Paulo Vieira Rafa Rafuagi Rita Benneditto Roberta Sá Rogéria Holtz Sérgio Vaz Thalma de Freitas Valdeck de Garanhuns Mestre Dico Vilma Melo Wallace Pato

Personalidades Promovidas

Ao grau de Grã-Cruz

Alceu Valença Danilo Miranda (in memoriam) Isaurinha (in memoriam) Laura Cardoso Zezé Motta Lia de Itamaracá Martinho da Vila Milton Nascimento Ney Matogrosso Rosa Magalhães (in memoriam) Vladimir Carvalho (in memoriam)

Ao grau de Comendador

Bárbara Paz Camila Pitanga

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp