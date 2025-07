Governo divulga diretrizes para ações contra trabalho infantil em comunidades tradicionais Atendimentos devem considerar práticas culturais e contar com profissionais das próprias comunidades Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 08h01 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resolução também prevê produção de laudo antropológico sobre prática das comunidades Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

O Ministério do Trabalho publicou, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10), orientações para o atendimento de casos de trabalho infantil envolvendo povos e comunidades tradicionais.

Entre as principais diretrizes estão o respeito às especificidades culturais, sociais e jurídicas desses povos.

Segundo o documento, a proteção integral de crianças e adolescentes continua sendo prioridade absoluta, mas o atendimento deverá ser realizado, preferencialmente, por profissionais das próprias comunidades ou com conhecimento intercultural.

Além disso, todas as informações devem ser prestadas à comunidade e aos familiares em linguagem acessível e culturalmente apropriada. Para isso, o texto também prevê a formação contínua de profissionais sobre as culturas e práticas dos povos tradicionais.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro ponto destacado na recomendação é que os planos de erradicação do trabalho infantil devem considerar as realidades culturais dessas comunidades e contar com a articulação de órgãos locais, como o MPF (Ministério Público Federal) e a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), entre outros.

A recomendação também reforça a importância, sempre que possível, da produção de um laudo antropológico para compreender se determinada conduta está de acordo com as tradições do povo envolvido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp