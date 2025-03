Governo divulga regras para isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 De acordo com publicação no Diário Oficial da União, essas etapas ocorrerão antes do período de inscrições Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/03/2025 - 08h04 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo divulga regras para justificativa de ausência Marcello Casal jr/Agência Brasil - Arquivo

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (31) os procedimentos e prazos para justificar a ausência no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 e solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025.

De acordo com a publicação, essas etapas ocorrerão antes do período de inscrições e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do exame.

Veja o cronograma:

Justificativa de ausência no Enem 2024 e solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025: 14/04/2025 a 25/04/2025

Divulgação do resultado da justificativa e da solicitação de isenção: 12/05/2025

Prazo para recurso: 12/05/2025 a 16/05/2025

Resultado do recurso: 22/05/2025

Quem deve justificar ausência?

Os participantes que obtiveram a isenção da taxa de inscrição no Enem 2024, mas não compareceram aos dois dias de prova, precisarão justificar a ausência para solicitar novamente o benefício no Enem 2025.

‌



O mesmo critério valerá para aqueles que conseguirem a isenção da taxa em 2025, mas não comparecerem às provas. Caso queiram obter o benefício para o Enem 2026, será necessário apresentar justificativa no sistema.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) ainda publicará os editais específicos com as regras detalhadas do Enem 2025.

‌



É importante destacar que ter a justificativa de ausência aprovada ou a isenção concedida não garante a inscrição no exame. Todos os interessados em realizar o Enem 2025, isentos ou não, deverão se inscrever dentro do prazo estabelecido no edital.

Quem tem direito à isenção?

Terão direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 os participantes que se encaixam em um dos seguintes critérios:

‌



Estão cursando o último ano do ensino médio em 2025, em escola pública cadastrada no Censo Escolar da Educação Básica;

Cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais na rede privada, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;

Estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como solicitar a isenção?

Para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025, o participante deve:

Informar CPF, data de nascimento, e-mail válido e número de telefone;

Justificar a ausência no Enem 2024 (se aplicável) com documentos comprobatórios;

Preencher corretamente os dados na Página do Participante (sso.acesso.gov.br) e criar um cadastro.

Como justificar a ausência no Enem 2024?

A justificativa deve ser feita no mesmo sistema de solicitação de isenção, anexando documentos que comprovem o motivo da ausência. Serão aceitos documentos datados e assinados.

Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos pelos próprios participantes, pais ou responsáveis. Além disso, não será possível justificar a ausência no Enem 2024 sem solicitar simultaneamente a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp