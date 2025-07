Governo do DF lança cursos digitais com mais de 4 mil vagas para jovens em vulnerabilidade Programa é voltavo para pessoas de 15 a 29 anos e pretende diminuir a exclusão digital Brasília|Kris Otaviano, da RECORD e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 04/07/2025 - 12h29 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h29 ) twitter

Celina Leão lançou Pró‑Jovem Digital nesta sexta-feira Reprodução/Agência Brasília - 04.07.2025

O GDF (Governo do Distrito Federal) lançou nesta sexta-feira (4) o Pró‑Jovem Digital, programa que oferecerá 1.440 vagas presenciais e mais de 4 mil na modalidade online para jovens entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social . O objetivo é reduzir a exclusão digital e qualificar jovens nas áreas das novas profissões em áreas de tecnologia.

Durante a solenidade no Palácio do Buriti, a governadora em exercício Celina Leão destacou o impacto da iniciativa. “Estamos investindo em um programa com foco no futuro, em inteligência artificial e em ferramentas digitais que serão pré-requisitos para bons empregos daqui a poucos anos.”

Rodrigo Delmasso, secretário da Família e Juventude, afirma que o programa busca preparar os jovens para trabalhar “nas áreas das novas profissões que estão sendo exigidas pelo mercado de trabalho por causa da revolução tecnológica que estamos vivendo”. “A qualificação de jovens nessa área atende uma demanda do setor produtivo que hoje exige que qualquer profissional tenha um mínimo conhecimento dessa área”, explica.

A coordenadora do Pró‑Jovem Digital, Maira Balbino, pontua que o projeto pretende “democratizar o acesso ao ensino de qualidade”. “Estamos levando para dentro das comunidades oportunidades que muitos jamais teriam condições de pagar”, completa.

Os cursos gratuitos oferecidos abrangem áreas como empreendedorismo digital, inteligência artificial, marketing digital, redes sociais, edição de vídeo e e-commerce. Além de capacitação técnica, o programa inclui monitoramento por critérios como desempenho acadêmico e competências socioemocionais.

As inscrições começam a partir da próxima segunda-feira (7), no site da secretaria de Família e Juventude . A primeira turma presencial será em Taguatinga e em Ceilândia, com 120 vagas cada. Sol Nascente, Por do Sol, Estrutural, Gama, Planaltina, Santa Maria e o Plano Piloto também serão contemplados. Os cursos online estarão disponíveis para todas as regiões administrativas.

Delmasso afirma, ainda, que notebooks serão sorteados para os melhores alunos de cada turma, “pra que eles possam trabalhar e começar o seu próprio negocio dentro da sua casa”.

