Agricultura do DF movimentou mais de R$ 5,8 bi em 2024, com alta em frutas, flores e pecuária Floricultura foi o setor que apresentou a maior alta, com aumento de 29,39% Brasília|Do R7 04/07/2025 - 10h10 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h10 )

Goiaba foi a fruta mais cultivada no DF em 2024 Matheus H. Souza/Agência Brasília - Arquivo

O Distrito Federal foi responsável por movimentar mais de R$ 5,8 bilhões em produção agrícola em 2024. O valor foi influenciado principalmente pela alta de três setores: fruticultura , floricultura e pecuária. Juntos, eles arrecadaram R$ 2,19 bilhões. Dados são do relatório anual da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural). A área produtiva utilizada foi de 204 mil hectares.

A quantia total representa a soma de seis cadeias produtivas, além das três já citadas: olericultura (cultivo de hortaliças), grandes culturas (milho, soja, cana-de-açúcar, etc) e silvicultura (restauração e conservação de florestas).

O presidente da Emater Cleison Duval afirma que os números foram influenciados pela criação de grupos institucionais em prol de cadeias produtivas, como a Rota da Uva e do Vinho. “O DF continua sendo um expoente da agropecuária nacional, e estamos avançando também na agroindustrialização da produção”, pontua.

Crescimento dos setores

A floricultura foi o setor que apresentou a maior alta, com aumento de 29,39% no valor bruto da produção. O comércio de flores, plantas ornamentais e arranjos arrecadou mais de R$ 265 milhões no ano passado, sendo que esse número foi de R$ 205 milhões em 2023.

A fruticultura teve o segundo maior crescimento, com 18,43%. O setor registrou valor bruto de R$ 274 em 2024, contra R$ 233 milhões no ano anterior. O maior resultado veio do abacate convencional, que foi produzido em 6,6 mil toneladas, com R$ 65,3 milhões.

Duval afirma que frutas como abacate, goiaba, banana, açaí, mirtilo e pitaya tiveram aumento gradativo da área plantada no DF. “São frutas que antes não eram muito difundidas entre os produtores rurais, mas que a Emater, no seu trabalho de avaliação de mercado, indicou aos agricultores para que pudessem plantar para obter uma renda melhor para ele e sua família”, explica.

A fruta mais cultivada no ano passado foi a goiaba, com 7.060 toneladas produzidas em 396 hectares. O relatório aponta que 187 agricultores produziram a fruta, e R$ 30,3 milhões foram arrecadados.

Já a pecuária teve crescimento de 4,54% em 2024, com R$ 2,19 bilhões, o que representa um terço do total bruto obtido pelo campo brasiliense. “Os principais produtos dessa cadeia são os ovos férteis, a suinocultura e a bovinocultura. Os dois primeiros são os maiores e, juntos, chegam a quase R$ 1,6 bilhão do total da cadeia”, destaca o presidente da Emater.

