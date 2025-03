Governo do DF publica calendário de pagamento do IPTU de 2025 Primeiras parcelas e as cotas únicas vencem entre os dias 12 e 16 de maio Brasília|Do R7 06/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h33 ) twitter

Calendário do IPTU foi publicado no DODF Pedro Ventura/Agência Brasília - 22.10.2015

O GDF (Governo do DF) publicou nesta quinta-feira (6), no DODF (Diário Oficial do DF), o calendário de pagamentos do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e da TLP (Taxa de Limpeza Pública) referentes a 2025. Confira a tabela ao fim da matéria.

Segundo a SEEC (Secretaria de Estado de Economia), quem tiver questionamentos sobre o valor cobrado tem até 30 dias úteis, a partir desta quinta, para impugnar o tributo lançado mediante recurso. Isso deve ser feito pelo site da Receita do DF.

Os vencimentos das parcelas variam de acordo com o número final (dígito verificador) da inscrição do imóvel no CIDF (Cadastro Imobiliário do Distrito Federal). As primeiras parcelas e as cotas únicas vencem entre os dias 12 e 16 de maio.

O cidadão que escolher pagar a cota única tem 10% de desconto, mas o abatimento só é concedido caso o imóvel não possuir débitos. Para parcelar, o valor das parcelas não pode ser menor que R$ 20. Se a soma do valor da TLP e do IPTU foi inferior a R$ 40, o pagamento deve ser feito em cota única.

Data de vencimento do IPTU de 2025 Luce Costa/Arte R7