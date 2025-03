Família do DF desaparecida em Goiás parou de sacar benefício do governo há dois meses Parentes dos desaparecidos acreditam que falta de acesso ao recurso reforça tese de homicídio Brasília|Do R7, em Brasília 06/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h39 ) twitter

Família desapareceu em dezembro Reprodução/arquivo pessoal -

Parentes de uma família do Distrito Federal desaparecida em Goiás acreditam que a interrupção no saque de um benefício do governo há dois meses reforça a tese de que os procurados estão mortos. Flávio dos Santos Neri, de 29 anos, Jéssica Cristina de Assis, de 27, grávida de oito meses, e a filha do casal, Nayra Gabrielly, de 1 ano e 10 meses, foram vistos pela última vez em dezembro de 2024, após sacarem um auxílio social em Brasília. Desde então, não houve mais contato ou sinal do paradeiro deles.

Segundo apuração do R7, um documento do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) aponta que o último saque do benefício social ocorreu em 17 de dezembro. Dois meses depois, não houve mais movimentação na conta, o que preocupa ainda mais os familiares, já que essa era a única fonte de sustento da família.

A data do saque coincide com o último contato feito pelos desaparecidos aos familiares. Luíza dos Santos, cunhada de Jéssica e irmã de Flávio, conta que Jéssica pediu dinheiro para pagar uma lotação até uma chácara na região. “Depois disso, ninguém nunca mais conseguiu falar com eles. A gente tentou de tudo, mas as buscas foram muito limitadas”, afirmou.

A família acredita que os três foram vítimas de homicídio. Eles alegam ter recebido informações de que os três teriam sido mortos e enterrados em uma chácara, mas, até o momento, nenhuma evidência foi oficialmente confirmada.

‌



Segundo o delegado Thiago Faria, responsável pelas investigações, a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre a morte da família na quarta-feira (5). No mesmo dia, foi realizada uma diligência na propriedade indicada, com uma varredura na área, mas nenhum indício foi encontrado.

“Apesar da diligência realizada, ainda não encontramos qualquer evidência que comprove a morte da família. As investigações continuam e estamos trabalhando para esclarecer o caso”, afirmou o delegado.

‌



O desaparecimento foi registrado na delegacia de Alvorada do Norte, em Goiás, que investiga o caso.

Com apuração do produtor da RECORD, Francisco Neto