IPVA e licenciamento anual começam a vencer nesta segunda no Distrito Federal

Vencimento da 1ª parcela e parcela única acontece nesta semana Divulgação/Seec-DF - a

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e a taxa anual de licenciamento começam a vencer nesta segunda-feira (24) no Distrito Federal, conforme os últimos números das placas dos veículos. O imposto pode ser pago à vista, com desconto, ou em até seis parcelas, enquanto o licenciamento anual deve ser, obrigatoriamente, feito à vista.

Neste ano, cerca de 1,19 milhão de veículos são considerados tributáveis e o governo espera arrecadar R$ 2 bilhões. Os valores são aplicados em políticas públicas em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura.

O secretário-executivo de Fazenda da Secretaria de Economia, Anderson Roepke, detalha que os recursos são destinados para a Fonte 100, podendo ser empregados livremente pelo Executivo, pois não têm vinculação específica. “Esse recurso pode financiar todos os investimentos do GDF, como pagamento dos servidores, construção de obras, e manutenção de rodovias, conforme estabelecido no orçamento”, explica. A Fonte 100 concentra os recursos que podem ser empregados livremente pelo Executivo, pois não têm vinculação específica. A arrecadação de impostos está contemplada dentro dessa fonte.

Segundo a pasta, este ano pouco mais de 1.068 milhão de contribuintes receberam o boleto do IPVA. A ação foi realizada em parceria com os Correios por meio da modalidade e-Carta e contempla os proprietários que não possuem isenção. A iniciativa foi adotada para reduzir fraudes e garantir a segurança dos proprietários de veículos.

“Ao receber o boleto, é importante verificar se há o selo dos Correios com a identificação e-Carta e observar se há qualquer inconsistência no valor cobrado, nos dados pessoais ou do veículo. O cidadão pode conferir a autenticidade do boleto no Portal de Serviços da Receita”, alerta o gerente de gestão do IPVA, Fabrício Bernardes. “Se o veículo é isento, por exemplo, e a pessoa mesmo assim recebeu um boleto, confira no site se tem alguma cobrança em aberto antes de fazer o pagamento.”

No site (acesse aqui), basta informar o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), que é um código único de 11 dígitos que identifica cada veículo registrado no Brasil, e o ano de exercício. Com isso, é possível imprimir uma segunda via do documento.

Veja datas dos vencimentos

Placas terminadas em 1 ou 2

1ª parcela ou cota única: 24/02/2025;

2ª parcela: 24/03/2025;

3ª parcela: 22/04/2025;

4ª parcela: 26/05/2025;

5ª parcela: 23/06/2025; e

6ª parcela: 21/07/2025.

Placas terminadas em 3 ou 4

1ª parcela ou cota única: 25/02/2025;

2ª parcela: 25/03/2025;

3ª parcela: 23/04/2025;

4ª parcela: 27/05/2025;

5ª parcela: 24/06/2025; e

6ª parcela: 22/07/2025.

Placas terminadas em 5 ou 6

1ª parcela ou cota única: 26/02/2025;

2ª parcela: 26/03/2025;

3ª parcela: 24/04/2025;

4ª parcela: 28/05/2025;

5ª parcela: 25/06/2025; e

6ª parcela: 23/07/2025.

Placas terminadas em 7 ou 8

1ª parcela ou cota única: 27/02/2025;

2ª parcela: 27/03/2025;

3ª parcela: 25/04/2025;

4ª parcela: 29/05/2025;

5ª parcela: 26/06/2025; e

6ª parcela: 24/07/2025.

Placas terminadas em 9 ou 0

1ª parcela ou cota única: 28/02/2025;

2ª parcela: 28/03/2025;

3ª parcela: 28/04/2025;

4ª parcela: 30/05/2025;

5ª parcela: 27/06/2025; e

6ª parcela: 25/07/2025.

Licenciamento anual

Assim como o IPVA, o licenciamento anual também tem datas de vencimento definidas de acordo com o algarismo final da placa dos veículos, entre os dias 24 e 28 deste mês. A taxa é de R$ 102 e é a mesma para todos os tipos de veículos e deve ser paga à vista, sem parcelamento, com incidência de juros após o prazo.

Veja datas de vencimento:

Placas terminadas em 1 ou 2 - 24/02/2025;

- 24/02/2025; Placas terminadas em 3 ou 4 - 25/02/2025;

- 25/02/2025; Placas terminadas em 5 ou 6 - 26/02/2025;

- 26/02/2025; Placas terminadas em 7 ou 8 - 27/02/2025;

- 27/02/2025; Placas terminadas em 9 ou 0 - 28/02/2025.

O pagamento pode ser realizado em uma das cinco instituições credenciadas para o recebimento das taxas da autarquia (Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco de Brasília, Bradesco e Sicoob), além das lotéricas.

O valor já integra o boleto do IPVA, que é enviado ao endereço cadastrado no prontuário do veículo, por meio dos Correios. No entanto, os proprietários de veículos com mais de 15 anos que não pagam o IPVA e, portanto, não receberão o boleto em casa, devem acessar o aplicativo Detran-DF Digital ou o Portal de Serviços (acesse aqui) para consultar os débitos e emitir a taxa de licenciamento.

Há também a opção de ir a um posto de atendimento da autarquia ou do Na Hora para imprimir o boleto. Nos postos do Na Hora, o atendimento é por ordem de chegada. Nos postos do Detran-DF, o serviço é feito por agendamento. É importante ficar atento, para não cair em golpes: o boleto não é enviado por e-mail.

A quitação da taxa de licenciamento é um dos requisitos para a regularização do veículo, juntamente com o pagamento do IPVA e multas ou débitos vencidos, se houver. Depois de quitar todos os débitos do veículo, o proprietário deverá emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e) 2025 por meio do Portal de Serviços do Detran-DF ou pelo aplicativo Detran-DF Digital.