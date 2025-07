Governo federal cria grupo para estudar criação de GPS brasileiro Medida quer desenvolver sistema de posicionamento, navegação e tempo para garantir autonomia do país; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 03/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 08h51 ) twitter

Medida foi assinada por ministro do GSI do presidente Lula Ricardo Stuckert/PR - arquivo

O Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro criou um grupo técnico para propor estratégias e estudar o desenvolvimento de um sistema nacional de posicionamento, navegação e tempo (PNT), uma espécie de GPS brasileiro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (3) e assinada pelo ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos.

O grupo de trabalho será coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e deve reunir representantes de 14 órgãos e instituições, incluindo o Ministério da Defesa, a Agência Espacial Brasileira, o Comando da Aeronáutica, e o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Segundo a resolução publicada nesta quinta, o objetivo é reduzir a dependência do Brasil em relação a sistemas estrangeiros e fortalecer a soberania nacional em tecnologias estratégicas. Entre os sistemas mais conhecidos do tipo, há o GPS, nos Estados Unidos, o Galileo, da União Europeia, o BeiDou da China, e o GLONASS da Rússia.

O grupo de trabalho também deve diagnosticar as vulnerabilidades atuais do Brasil, levantar as capacidades industriais e laboratoriais instaladas no país e realizar um estudo de rotas tecnológicas viáveis para a criação do sistema nacional.

A resolução determina que os trabalhos devem ser concluídos em 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias. Ao final do prazo, o grupo apresentará um relatório com propostas e ações ao Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Entenda

Um sistema de posicionamento e navegação é um conjunto de tecnologias que permite determinar a localização geográfica, a velocidade e a orientação de objetos ou pessoas em tempo real. O PNT vem do inglês: Positioning, Navigation and Timing.

Em geral, o sistema funciona com satélites em órbita que enviam sinais com dados de tempo e localização e estações terrestres que monitoram e corrigem possíveis erros nesses sinais. Um sistema nacional poderia ser usado, por exemplo, em agricultura de precisão, logística e transporte, geolocalização em celulares e aplicativos e navegação de veículos.

