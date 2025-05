Governo federal permite uso das Forças Armadas na segurança da COP30 em Belém Diretriz prevê criação de grupo com militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para atuar no evento de 4 a 23 de novembro Brasília|Do R7, em Brasília 28/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h31 ) twitter

COP30 será realizada em novembro, no Pará Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Defesa aprovou uma diretriz que estabelece as bases para o planejamento e o preparo para eventual emprego temporário das Forças Armadas em ações de segurança durante a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), em Belém (PA). O plano abrange o período de 4 a 23 de novembro.

A medida é preventiva e foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28).

A diretriz prevê a criação de um grupo que reunirá militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Cada força ficará responsável por indicar efetivo e apresentar gestões orçamentárias e de alinhamento que atendam necessidades logísticas para suportar o emprego de tropa e as ações complementares durante o evento.

Segundo o texto, o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas será o responsável pela comunicação estratégica em articulação com a Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Defesa.

A COP é um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima.

De acordo com estimativas da FGV, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência neste ano. Deste total, aproximadamente 7.000 compõem a chamada “família COP”, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros.

