Precisamos mudar a vida das mulheres para mudar o mundo, diz ministra Márcia Lopes Declaração foi dada pela nova ministra das mulheres na manhã desta quarta-feira (28) durante cerimônia de posse do cargo Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 11h17 (Atualizado em 28/05/2025 - 11h53 )

Márcia Lopes (verde escuro) assume no lugar de Cida Gonçalves Ricardo Stuckert / PR - 05.05.2025

A nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, disse nesta quarta-feira (28) que é preciso “mudar a vida das mulheres para mudar o mundo”. A declaração foi dada durante cerimônia de posse realizada em Brasília pela manhã com a presença de autoridades do governo e representantes de movimentos ligados a pauta das mulheres.

“Não há desenvolvimento possível sem igualdade, não há futuro justo se mais da metade da população continuar sendo violentada e invisibilizada. Por isso, assumi com o presidente Lula e a parceira de toda a Esplanada, o compromisso de trabalhar incansavelmente para que nenhuma mulher fique para trás, todas tenham direito de viver sem violência, com autonomia, com oportunidades reais”, disse.

A ministra detalhou que pretende atuar em cinco pontos principais:

Articulação intersetorial e interfederativa;

Fomento a autonomia econômica e valorização do trabalho de cuidar;

Articulação de um processo de integração e modernização da segurança pública no âmbito da violência contra as mulheres de forma integrada com prevenção, acolhimento, proteção e responsabilidade;

Combate a fome e a pobreza com centralidade nas mulheres; e

Participação social como pilar democrático.

Márcia Lopes acrescentou que pretende que o ministério seja um espaço de escuta e construção coletiva. “Além de articulação com os demais ministérios, estados, municípios, sociedade civil, setor privado e organismos internacionais. Quando falamos de política das mulheres falamos de responsabilidade de mercado, de governo, e de toda a sociedade”, observou.

‌



A ministra ainda disse que é importante pensar na pluralidade das realidades das mulheres do país. “Tenho convicção na construção de um país que converse com as mulheres do campo, da cidade, negras, LGBT, indígenas, em situação de rua e catadoras. [Dialogue] com todas as diversidades [para que as mulheres] possam viver com dignidade, segurança e liberdade”, disse. Segundo ela, a pasta vai ir de encontro às mulheres onde elas estiverem.

Mudança no ministério

Márcia Lopes assume a pasta no lugar de Cida Gonçalves, que estava no comando do ministério desde o começo do terceiro mandato do governo Lula. A assistente social foi nomeada em 5 de maio pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

‌



Cida Gonçalves também participou da cerimônia e, em discurso, destacou o trabalho desenvolvimento nos dois anos e meio que esteve a frente do Ministério.

“A democracia sem as mulheres não é democracia. Após seis anos de descaso [do governo federal], as políticas públicas voltaram a ser tratadas com seriedade e consciência [no governo Lula]”, defendeu.

‌



Cida destacou a reestruturação do ligue 180, ao assumir a gestão da pasta, e também a construção de Casas da Mulher Brasileira enquanto o Ministério estava sob seu comando.

Quem é a nova ministra?

Márcia Lopes é natural de Londrina (PR), formada em assistência social com especialização na área de Criança e Adolescente e mestrado em Serviço Social. Atuou no Curso de Serviço Social da Universidade de Londrina por 30 anos.

Em 2010, chegou a ser ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, durante o segundo mandato do presidente Lula. Antes disso, ela foi secretária-executiva da pasta e secretária nacional de Assistência Social entre 2004 e 2007.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

