Governo federal quer investir em Plano Safra para diminuir preço do arroz, feijão, café e leite Ministro Paulo Teixeira adiantou expectativa de bater novo recorde com destinação de recursos para produção agrícola; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h22 )

Ministro espera bater recorde com Plano Safra este ano Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 10.06.2025

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta terça-feira (10) que o governo pretende investir no Plano Safra deste ano para diminuir o preço do arroz, feijão, café e leite. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.

“Agora no Plano Safra vamos fazer um grande estímulo na produção de café e produção de ovos, vamos continuar o estímulo na produção de leite e tomar uma série de medidas para manter a produção de arroz em níveis positivos”, disse.

O ministro citou que o “arroz e o feijão são a base do prato do povo brasileiro”. “Os juros para produzir alimentos é de 3%, esse é um grande estímulo para produzir alimentos diante de um juros de 14,75% que é o da Selic. Há um subsídio muito alto para a produção de alimentos no Brasil e alguns especificamente como café, arroz, feijão, leite, vamos continuar a estimular”, disse.

A expectativa do titular da pasta é que a medida reflita no preço final pago pelo consumidor. “O presidente Lula é obcecado por preços de alimentos. Como ele foi líder sindicalista, [é muito preocupado com] o poder de compra dos trabalhadores”, citou.

Paulo Teixeira confessou que há alimentos que ainda precisam ter redução no preço, como carnes e o próprio café. “Mas o café teve quebra de safra no mundo inteiro e o Brasil está sendo muito requisitado”, explicou.

Sobre o arroz, o ministro citou que o valor já está inferior ao presenciado no ano passado. “O arroz é o carro-chefe da diminuição de preços no Brasil. O arroz baixou na média 15%, o feijão baixou 24%, os ovos, estavam muito caros no fim do ano, já baixaram em 10%”, elencou.

Sem citar o valor esperado para o Plano Safra 2025-2026, o ministro adiantou que o governo pretende bater um novo recorde. “Batemos recorde [no Plano Safra] de 2023 a 2024, e de 2024 para 2025, e queremos bater o recorde de 2025 a 2026″, garantiu.

