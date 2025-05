Governo federal reconhece situação de emergência em 126 municípios do Piauí devido à seca Estado sofre com a chamada seca verde; estiagem é a pior dos últimos oito anos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 10h11 (Atualizado em 19/05/2025 - 10h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seca atinge diversos municípios do estado Reprodução/Semarh - arquivo

O governo federal reconheceu situação de emergência em 126 municípios do Piauí devido à seca (veja relação de municípios. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (19) e vai permitir um atendimento emergencial das regiões afetadas.

Segundo o Monitor de Secas, da Agência Nacional de Águas, há oito anos o Piauí não enfrentava uma estiagem tão severa. O estado enfrenta a chamada seca verde, que ocorre quando as irregularidades de chuvas deixam a vegetação nativa ainda verde, mas não o suficiente para sustentar a lavoura e o pasto.

Na semana passada, o governo do Piauí liberou R$ 6 milhões para operação de carros-pipa, garantindo o abastecimento de água potável nos locais mais críticos. Também está previsto, pelo governo local, a distribuição de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Outra medida foi a criação de um Gabinete de Crise, coordenado pela Defesa Civil, que vai gerenciar em tempo real as ações emergenciais de enfrentamento da estiagem.

‌



No fim de abril, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, também se reuniram com parlamentares do estado para alinhar medidas de segurança hídrica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp