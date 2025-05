Governo quer economizar R$ 1 milhão por ano com usina solar no Palácio da Alvorada Obras começam neste mês e terão o investimento de R$ 3,5 milhões viabilizado pelo Programa de Eficiência Energética da Aneel Brasília|Do R7, em Brasília 14/05/2025 - 12h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h29 ) twitter

Usina será construída no Palácio da Alvorada Neoenergia/Divulgação - arquivo

O governo federal pretende economizar R$ 1 milhão por ano com a construção de uma usina solar fotovoltaica no Palácio da Alvorada. As obras começam neste mês e são fruto de parceria entre a Neoenergia e o governo.

A obra terá investimento de cerca de R$ 3,5 milhões, viabilizado pelo Programa de Eficiência Energética da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Segundo a concessionária, a obra terá capacidade de 1.095 kWp.

O volume de 1.500 MWh/ano será suficiente para suprir integralmente o consumo do Palácio da Alvorada.

A medida atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) que trata de energia acessível e limpa.

Impactos ambientais

A mudança faz parte de um conjunto de estratégias da empresa de energia para reduzir os impactos ambientais em prédios públicos de Brasília. Instituições como a Polícia Federal, Aeronáutica, Exército Brasileiro, Universidade de Brasília e Supremo Tribunal Federal já contam com o sistema de geração de energia renovável.

Para este ano, a concessionária pretende formar novas parcerias, inclusive com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

