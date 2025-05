Na China, Lula diz que Brasil não tem medo de competir com os EUA nem de retaliações Após encontro com Xi Jinping e assinatura de 36 acordos, presidente diz esperar que Donald Trump compreenda iniciativas Brasília|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 23h02 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula afirmou que cuida dos negócios do Brasil assim como Trump cuida dos EUA YouTube/Gov.br/Reprodução - 13.05.2025

Durante entrevista coletiva em Pequim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou receio de possíveis retaliações dos Estados Unidos após a aproximação entre Brasil e China.

O comentário ocorreu após ser questionado sobre medidas adotadas por Donald Trump, como o aumento de tarifas contra diversos países. Esta semana, porém, EUA e China anunciaram redução de taxas.

“O Brasil não tem medo de competir com os EUA. Não temos medo de retaliação. O Trump toma as medidas que ele acha melhor para os Estados Unidos. E eu faço o mesmo com o Brasil. Espero que o Trump compreenda isso”, disse Lula.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente participou nesta terça-feira (13) do Fórum da Celac (Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos), em Pequim, ao lado do presidente chinês, Xi Jinping. No encontro bilateral, Brasil e China assinaram 36 acordos em áreas como comércio, tecnologia, energia e meio ambiente.

‌



Segundo Lula, os compromissos visam fortalecer parcerias estratégicas sem submissão a pressões externas.

Irritação com pergunta sobre TikTok

Lula se mostrou incomodado com notícias sobre uma suposta pergunta da primeira-dama Janja Lula da Silva a respeito da plataforma TikTok.

‌



“Acho estranho é como essa pergunta chegou à imprensa. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma coisa que era confidencial”, afirmou Lula, ao comentar o vazamento da informação.

Segundo o presidente, foi ele quem abordou o tema. “Eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Perguntei para ele se era possível mandar para o Brasil alguém para conversar sobre o mundo digital, sobre principalmente o TikTok. Sobre a regulamentação das redes sociais”, explicou.

‌



Lula acrescentou que Janja complementou a conversa. “A Janja pediu a palavra para explicar o que estava acontecendo e ele disse que o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Foi uma coisa simplesmente normal, e ele vai mandar uma pessoa”, disse.

Ao defender a atuação da primeira-dama na reunião, Lula afirmou: “O fato da minha mulher ter pedido a palavra é porque ela não é cidadã de segunda classe e ela entende mais do que eu”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp