Alckmin defende Ferrogrão e diz que projeto evita 'desmatamento' e 'aumenta competitividade' Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o governo vai procurar construir com o STF uma boa solução para a ferrovia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/05/2025 - 11h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h35 )

Alckmin defendeu ferrovia nesta quarta Cadu Gomes/VPR - 14.05.2025

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quarta-feira (14) a construção da Ferrogrão, ferrovia de cerca de 900 quilômetros que seria usada para escoar grãos do Mato Grosso até o porto de Miritituba, no Pará.

“Eu defendo a Ferrogrão. Sempre defendi. Nós precisamos integrar modais. Eu fiz a BR-163 de carro [e ela] é uma epopeia. Então, na realidade, é fundamental a Ferrogrão e a sua chegada até o porto de Miritituba (PA) e, com hidrovias, já ir pelo Arco Norte [conjunto de portos e rotas de transporte localizados na região Norte do Brasil, com foco na exportação de grãos e outros produtos] para o resto do mundo”, disse.

Segundo o presidente Alckmin, com a medida “você reduz muito custo, ganha competitividade e renda e ajuda o meio ambiente”. “Você vai trocar o caminhão pela ferrovia. E a ferrovia é uma reta, ela não induz desenvolvimento, não induz ocupação urbana. Ela é um tiro. Então ela é importante do ponto de vista ambiental, evitando o desmatamento, e é importante do ponto de vista de menor emissão [de gás carbônico] e de competitividade”, afirmou.

A Ferrogrão seria uma das estratégias para cumprir a projeção de transformar o modal ferroviário em 40% da matriz de transporte brasileira na próxima década. Atualmente, as ferrovias representam menos de 20% da matriz.

‌



Atualmente, o projeto está parado no STF, devido a questões ambientais. Questionado sobre isso, Alckmin disse que o governo federal vai “colaborar para uma boa solução” com o Supremo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Integração de modais

Além da Ferrogrão, o Brasil avalia, desde 2014, a criação de uma ferrovia bioceânica para ligar o oceano Atlântico ao Pacífico, em uma rota que atravessa o Brasil e alcança o Peru. A estratégia diminuiria em cerca de 10 mil quilômetros a distância percorrida entre Brasil e China, segundo informações divulgadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

‌



Uma década depois, no entanto, o acordo discutido em 2014 não saiu do papel. Agora, o tema voltou a debate, mas com oportunidades reais de ser finalizado, segundo o secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro. De acordo com ele, uma estratégia de integração multimodal, utilizando hidrovias, rodovias e ferrovias, pode acelerar a criação desta rota.

A Ferrovia Bioceânica pretende interligar Ilhéus (BA) ao porto de Chancay, no Peru, com trajeto passando por regiões-chave do agronegócio brasileiro, incluindo o Matopiba, a área de fronteira entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

‌



Nesta semana, durante agenda em Pequim, na China, o presidente Lula defendeu a iniciativa, tanto em fórum com empresários, como em discurso após reunião bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping.

“Na área de infraestrutura são inúmeras as oportunidades de cooperação em projetos em torno do desenvolvimento. O corredor ferroviário leste-oeste, que vai interligar o Brasil, será o empreendimento fundamental para a logística brasileira e um dos mais transformadores projetos para a garantia da segurança alimentar do mundo”, avaliou.

Lula disse que “conectar o oceano Atlântico ao Pacífico por meio de cinco rotas de integração, facilitará o intercâmbio comercial e levará mais desenvolvimento para o interior do continente americano”.

“A rota bioceânica encurtará a distância entre Brasil e China em aproximadamente 10 mil quilômetros. As rotas são mais do que corredores de exportação entre Atlântico e Pacífico, são vetores de indução do desenvolvimento”, defendeu o presidente.

Lula também citou, como exemplo da boa relação entre China e Brasil, a nova rota marítima ligando o Porto de Gaolan, em Zhuhai, aos portos de Santana e Salvador, “inaugurada no mês passado [abril], eles são uma conquista adicional para a região norte e região nordeste brasileira”.

