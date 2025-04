Grupo criminoso movimentou R$ 3,3 milhões em golpe da falsa central bancária em três meses Polícia cumpriu 27 mandados de prisão e 32 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e Distrito Federal Brasília|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 09h50 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h50 ) twitter

Operação foi realizada nesta terça-feira PCDF/Divulgação - 15.04.2025

A Polícia Civil do Distrito Federal e de Goiás cumpriram na manhã desta terça-feira (15) 27 mandados de prisão e 32 mandados de busca e apreensão contra um grupo que movimentou R$ 3,3 milhões em três meses com golpes da falsa central bancária. A ação faz parte da Operação Nexo Oculto, deflagrada em São Paulo, Goiás e Distrito Federal . Uma das vítimas teve R$ 449.998,00 subtraídos da conta bancária por meio de seis transferências fraudulentas via TED.

Segundo a polícia, o grupo falsificava o número de contato que aparecia na ligação feita para a vítima e se apresentava como uma instituição financeira. Eles também usavam programas de acessos remotos que permitiam a entrada nos computadores das vítimas e a realização das transferências bancárias.

Os valores desviados eram rapidamente redistribuídos para contas de pessoas físicas e jurídicas. As quantias eram repassados para familiares, empresas recém-criadas e contas sem histórico de movimentação anterior, compras de escrituras públicas em valores superiores a 100% da avaliação fiscal, compras com dinheiro em espécie superior a R$ 30.000,00 — todos indícios clássicos de lavagem de capitais.

Os investigados utilizavam empresas de fachada, testavam contas bancárias com valores simbólicos antes de aplicar o golpe e movimentavam altas quantias para dificultar o rastreamento.

Os indiciados responderão pelos crimes de: estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem chegar a 32 anos de reclusão.

A polícia segue as investigações para tentar localizar outros envolvidos.

