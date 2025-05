Guilherme Derrite deixa o PL e se filia ao PP mirando eleição ao Senado em 2026 Secretário de Segurança Pública de São Paulo é cotado para concorrer ao Senado no ano que vem Brasília|Do R7, em Brasília 22/05/2025 - 22h27 (Atualizado em 22/05/2025 - 22h30 ) twitter

Derrite se filiou ao PP nesta quinta Reprodução/Instagram/@progressistas - 22.5.2025

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, oficializou nesta quinta-feira (22) sua saída do PL (Partido Liberal) e o retorno ao PP (Partido Progressistas), partido no qual iniciou sua trajetória política. A movimentação ocorre em meio às articulações para as eleições de 2026, quando Derrite deve concorrer ao Senado.

A cerimônia de filiação ocorreu em um centro de eventos da capital paulista. Participaram do evento o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de dirigentes de partidos como PL, PP, União Brasil e Podemos.

Ao discursar durante a cerimônia, Derrite destacou que a saída do PL para o PP é fruto de um acordo entre os partidos para que cada uma das siglas possa ficar com uma vaga no Senado por São Paulo no pleito do próximo ano. Em 2026, cada unidade da Federação vai eleger dois senadores.

“Fizemos esse acordo político, para que uma vaga fique com o PL e a outra com o PP”, disse Derrite. O nome cotado pelo PL para disputar o Senado é o do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

‌



Os planos de Derrite, no entanto, podem mudar caso Tarcísio não concorra à reeleição para o governo do estado e seja lançado para disputar a Presidência da República. Nesse caso, o secretário poderia se candidatar ao Palácio dos Bandeirantes.

Apesar de essa ser uma possibilidade, Derrite afirma que pensa apenas no Senado. “No tema da segurança pública, eu não vejo hoje um senador da República, de nenhum estado, que tenha essa bandeira, essa legitimidade, essa especialidade”, afirmou ele a jornalistas, acrescentando que quer “apresentar propostas que vão mudar esse cenário de impunidade no Brasil”.

