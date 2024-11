Haddad deve anunciar isenção de IR até R$ 5 mil no pacote fiscal Ideia é divulgar a medida junto com o pacote fiscal para balancear o conteúdo impopular da contenção de despesas Brasília|Do Estadão Conteúdo 27/11/2024 - 16h43 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h43 ) twitter

Haddad fará um pronunciamento nesta quarta-feira Rovena Rosa/Agência Brasil

O pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad , que será veiculado em rede nacional de TV pelo governo às 20h30 desta quarta-feira (27), inclui o anúncio da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A medida é uma promessa de campanha reiterada diversas vezes pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é divulgá-la junto com o pacote fiscal para balancear o conteúdo impopular da contenção de despesas.

Apesar de a mensagem já ter sido gravada, integrantes da cúpula do governo afirmaram ao Broadcast Político, do grupo Estadão, que ainda não há martelo batido sobre o IR. Além da fala sobre o Imposto de Renda, a declaração de Haddad também deverá comunicar ponto a ponto quais são as medidas de ajuste fiscal.

Confirmada a isenção, ela poderia valer já em 2025 dependendo da votação no Congresso Nacional. A medida também será uma vitória da ala política, apesar da equipe econômica ter sido contra.

Segundo o Broadcast Político, no início das discussões sobre o pacote de contenção de despesas, houve conversas sobre medidas que poderiam amenizar o eventual impacto negativo das medidas. A isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil chegou a ser mencionada nesse contexto, mas a ideia havia sido abandonada. A retomada do tema nesta semana coincidiu com o fechamento do pacote de gastos e discussão sobre a apresentação das medidas ao Congresso antes de torná-las públicas.

Parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) queriam que o governo anunciasse a medida de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. O Ministério da Fazenda, no entanto, foi contra a proposta ao citar o impacto em torno de R$ 40 bilhões aos cofres públicos com a aprovação da medida.

Deputados ouvidos pela reportagem reiteram a necessidade de divulgar propostas que atinjam o “andar de cima”, em referência à parcela mais rica da população, até como forma de evitar um desgaste da imagem do presidente e do partido. Isso porque as medidas em estudo pela equipe econômica preveem alterações nas regras de benefícios sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e nos valores do salário mínimo, pontos sensíveis para o eleitorado petista.