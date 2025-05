Lula anuncia nesta sexta programa para ampliar acesso a médicos especialistas no SUS Política deve se chamar Mais Especialistas; objetivo é diminuir tempo de espera por atendimentos especializados e exames Brasília|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula confirmou anúncio na quarta-feira, em agenda na Paraíba Ricardo Stuckert/Presidência da República - 29.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta sexta-feira (30) o programa do governo federal para ampliar o acesso da população a médicos especialistas. A política, que deve se chamar Mais Especialistas, visa diminuir o tempo de espera no SUS (Sistema Único de Saúde) por atendimentos e exames em especialidades como oncologia, cardiologia e oftalmologia. Durante a apresentação, seis municípios vão receber um acelerador linear, aparelho de alta tecnologia que diminui o tempo de tratamento contra o câncer.

Lula comentou o anúncio do programa na quarta, durante agenda na Paraíba, e descreveu a iniciativa como “fantástica”. “Antigamente, a pessoa ia no médico, fazia uma consulta e falava ‘vai comprar tal remédio’. Aí a pessoa ia comprar o remédio, não tinha dinheiro, [então] colocava a receita ali no criado e morria sem comprar o remédio”, continuou, ao citar o Farmácia Popular, criado em 2004. Desde fevereiro deste ano, todos os medicamentos do programa são 100% gratuitos.

“Além do Farmácia Popular e do Mais Médicos [criado em 2013 para reduzir a carência de profissionais no interior e nas periferias], comecei a pensar. A pessoa vai no balcão marcar o cardiologista, a moça fala ‘10 meses’. Você fica esperando, se Deus tiver do nosso lado, a gente fica vivo, senão a gente morre. Aí manda fazer ressonância magnética ou um PET Scan [Tomografia por Emissão de Pósitrons], daquelas máquinas que só rico entra. Tem que esperar mais um ano, e aí já é abusar da sorte”, acrescentou o presidente.

Lula também comentou sobre o programa na semana passada. “Pois aqui no Brasil, a partir do lançamento do programa, o pobre vai ter direito a fazer os mesmos exames que o presidente da República faz quando ele vai fazer um check-up. Chama-se apenas respeito e conquista de direitos”, declarou, na última sexta (23).

‌



Reduzir a fila no sistema público é prioridade do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que tomou posse no início de março. Ao assumir a pasta, Padilha se comprometeu a diminuir o tempo de espera por atendimento especializado no SUS.

“Chego com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia [de Covid]”, afirmou à época.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp