Haddad nega que Brasil avalie medidas mais rigorosas contra taxação americana Tarifas de 50% impostas por Trump ao Brasil começam a valer em 1º de agosto Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/07/2025 - 13h53 (Atualizado em 19/07/2025 - 13h54 )

Haddad afirma que governo não cogita a possibilidade Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo

O ministro da Fazenda Fernando Haddad negou neste sábado (19) que o governo brasileiro avalie a adoção de medidas mais rigorosas de controle sobre os dividendos em resposta às taxas adotadas pelos EUA (Estados Unidos da América). “Essa possibilidade não está em consideração”, detalha.

Desde que o governo americano impôs as tarifas de 50% ao Brasil, representantes do governo têm se reunido para discutir estratégias. Nesta quarta-feira (16), o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), reforçaram a defesa da “soberania nacional” durante o encontro. Para Motta, o momento é de “unidade nacional em favor do país”.

As tarifas foram impostas pelo presidente Donald Trump no dia 9, e está previsto para entrar em vigor em 1º de agosto. A medida, segundo Trump, é uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No texto, Trump afirma que “a forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional”. Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações envolvendo o ex-presidente brasileiro configurariam uma “caça às bruxas” que deveria “terminar imediatamente”.

Na última sexta-feira (18), depois da operação da Polícia Federal e as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Alckmin disse que as medidas “não podem nem devem” levar Trump a endurecer as tarifas impostas ao Brasil.

Alckmin também declarou que a ação do norte-americano inaugura um “precedente muito ruim” na relação entre os Poderes.

“A separação dos Poderes é a base do Estado de Direito, tanto no Brasil quanto nos EUA. Os Poderes são independentes. Isso é de Montesquieu, não é de hoje”, destacou, ao citar o filósofo francês Barão de Montesquieu, que viveu entre os séculos 17 e 18 e elaborou a teoria da separação dos Poderes.

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nega que o governo brasileiro esteja avaliando a adoção de medidas mais rigorosas de controle sobre os dividendos como forma de retaliação às taxas adotadas pelos Estados Unidos e reafirma que essa possibilidade não está em consideração. — Ministério da Fazenda (@MinFazenda) July 19, 2025

“Não há relação entre uma questão política ou jurídica e tarifa. É até um precedente muito ruim, essa relação entre política tarifária, que é regulatória e questão de outro poder”, avaliou.

Medidas cautelares

Alexandre de Moraes decidiu, nessa sexta-feira (18), que Jair Bolsonaro deve usar tornozeleira eletrônica e ficar em casa entre 19h e 6h nos dias úteis. Durante os fins de semana e em feriados, o ex-presidente não pode sair de casa em nenhum horário.

Bolsonaro também está proibido de acessar redes sociais e falar com o filho Eduardo. O ex-presidente também não pode falar com diplomatas ou ir a embaixadas.

As medidas foram pedidas pela Polícia Federal, com parecer favorável da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Bolsonaro é acusado de coação, obstrução e atentado à soberania nacional depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, impôs uma tarifa de 50% ao Brasil.

