Mortes no trânsito crescem 8,9% e passam de 26 mil em 2024 Aumento foi observado na comparação com o ano de 2023; em média, 71 ocorrências foram registradas por dia Brasília|Do R7 11/06/2025 - 11h04 (Atualizado em 11/06/2025 - 11h04 )

País teve, em média, 71 ocorrências por dia no ano passado Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O Mapa da Segurança Pública, divulgado nesta quarta-feira (11) pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), mostrou que o Brasil registrou 26.138 mortes no trânsito ou em decorrência dele em 2024.

Segundo os dados, o país teve, em média, 71 ocorrências por dia no ano passado. O número representa um aumento de 8,98% em comparação com 2023, o que equivale a 2.146 vítimas a mais.

A taxa nacional de mortalidade no trânsito por 100 mil habitantes também aumentou, passando de 11,33 em 2023 para 12,30 em 2024.

Em números absolutos, os estados com mais mortes no trânsito foram São Paulo (4.432), Rio de Janeiro (2.230) e Minas Gerais (2.191). Já os menores registros foram em Roraima (51), Amapá (98) e Acre (dados não informados ou abaixo de 100).

Na análise por municípios, o Rio de Janeiro (RJ) liderou o ranking, com 706 vítimas fatais no trânsito em 2024. Em seguida, aparecem

São Paulo (SP), com 657 mortes;

Brasília (DF), com 242;

Recife (PE), com 179;

Fortaleza (CE), com 176;

Manaus (AM), com 174;

São Luís (MA), com 169;

Belo Horizonte (MG), com 165;

Duque de Caxias (RJ), com 153; e

Goiânia (GO), com 126.

Perfil das vítimas

As pessoas do sexo masculino continuaram a representar a maioria dos casos fatais no trânsito, com 75,99% do total (19.861 das 26.138 mortes em 2024). As vítimas do sexo feminino corresponderam a 21,74% (5.682 casos), enquanto os registros sem identificação de sexo somaram 595 (2,28%).

‌



Chamou a atenção o crescimento de vítimas do sexo feminino no Espírito Santo, que passou de 170 óbitos em 2023 para 804 em 2024 — um aumento de 372,94%.

