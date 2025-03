Homem que invadiu recinto da elefanta Belinha no Zoológico do DF é indiciado por maus-tratos Polícia resgatou outro episódio em que suspeito teria maltratado do próprio cachorro; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 09h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 09h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou por dois crimes de maus-tratos o homem que invadiu o recinto da elefanta Belinha no Zoológico de Brasília na última terça-feira (25). O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais que informou que já identificou o suspeito. A polícia aponta que o homem de 25 anos invadiu o recinto da elefante e a provocou de “forma insistente e imprudente”.

O vídeo do momento foi postado nas redes sociais, onde o próprio suspeito chegou a escrever: “vi o bixão de perto e quase me lasquei”. A polícia avaliou que “o ato, amplamente divulgado em redes sociais, causou estresse à elefanta, o que pode comprometer sua saúde e afetar significativamente sua rotina de bem-estar e manejo”.

Homem invadiu recinto da elefante Belinha Reprodução Redes Sociais/@dede_calistenia22 - 26.03.2025

Os agentes destacaram também que a atitude do suspeito também gerou preocupação à equipe técnica da instituição e comprometeu o ambiente de segurança do local.

Além do episódio com a elefanta, a polícia também o indiciou por maus-tratos contra um cachorro da raça american bully. No vídeo, também publicado nas redes sociais, o investigado arremessa o animal dentro de uma piscina com a legenda “mais um dia tentando ensinar meu cachorro a nadar”. O animal, no entanto se afoga e precisa ser retirado da água por um outro envolvido.

‌



A Polícia disse que apura os demais envolvidos nos atos criminosos.

Posicionamento

Também nas redes sociais, o suspeito publicou um vídeo se posicionando sobre o episódio. No vídeo, ele disse que já prestou depoimento para a polícia e que está com o seu advogado. “Tá tudo sobre controle, meu problema é com as autoridades. E se for para pagar, eu vou pagar. O que vocês não vão me ver fazendo é roubar, traficar, matar…”, disse.

Sobre a invasão do recinto da elefanta Belinha, ele disse que viu a brecha e entrou no local. “Já falei com as autoridades sobre o ocorrido”, reforçou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5