Homem que tentou matar mulher com cabo de vassoura é condenado a 10 anos de prisão Crime aconteceu na frente das filhas do casal em janeiro do ano passado; uma das meninas fugiu e pediu ajuda para os vizinhos Brasília|Do R7, em Brasília 17/01/2025 - 10h53 (Atualizado em 17/01/2025 - 22h42 )

Pesquisa pretende mapear violência contra a mulher Geovana Albuquerque/Agência Brasília -

Um homem foi condenado a 10 anos e oito meses em regime fechado por tentar matar a mulher com cabo de vassoura no Distrito Federal. O caso aconteceu em janeiro de 2024, na frente das filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade. Uma delas conseguiu fugir e chamou os vizinhos, que interromperam o ataque.

Na avaliação da 4ª Promotoria de Justiça Criminal e Júri do Recanto das Emas, a tentativa de feminicídio aconteceu por motivo fútil, por desentendimento após consumo de bebida alcoólica; além do homem ter adotado meio cruel, por golpear a companheira com uma panela no rosto e deu diversos golpes com o cabo de vassoura em sua cabeça.

O caso aconteceu em 7 de janeiro de 2024, depois do homem voltar da casa de amigos com a companheira para casa. Quando chegaram na residência, no entanto, ele se exaltou e começou a xingar a mulher.

Para socorrer a mãe, uma das filhas correu para a casa de vizinhos para pedir ajuda. Moradores se reuniram em frente a casa e alguns conseguiram entrar para conter o agressor, interrompendo o ataque.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia — Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher — (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

— Ligue ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher — (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas PMDF — Ligue 190

— Ligue Núcleo de Gênero do MPDFT — (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

— (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625 Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública — WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.