Hugo Motta anuncia que relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres Tanto Motta quanto Ayres são do Republicanos. Presidente do colegiado será o senador Omar Aziz Brasília|Do Estadão Conteúdo 15/08/2025 - 13h06 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hugo Motta anunciou que o deputado Ricardo Ayres será o relator da CPMI sobre fraudes ao INSS.

O senador Omar Aziz será o presidente do colegiado.

A CPMI visa apurar esquemas de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

A instalação da CPMI foi apoiada por 223 deputados e 36 senadores, com previsão para ser realizada na próxima semana. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Hugo Motta escolheu deputado do Republicanos para ser relator da CPMI do INSS Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (15), que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator da CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre as fraudes ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz (PSD-AM). O nome do relator foi anunciado por Motta em seu perfil no X. “Desejo a ele [Ayres], ao presidente Omar Aziz e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”, escreveu.

Veja:

Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado @RicardoAyres_TO (Republicanos-TO). Desejo a ele, ao presidente @OmarAzizSenador (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) August 15, 2025

CPMI na semana que vem

Na quarta-feira (13), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a CPMI será instalada “impreterivelmente” na semana que vem.

‌



O colegiado será responsável por apurar o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do órgão.

O pedido de instalação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) com apoio de 223 deputados e de 36 senadores.

‌



A criação da CPMI foi autorizada por Alcolumbre em junho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

PERGUNTAS E RESPOSTAS Quem anunciou o relator da CPMI do INSS? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que o deputado Ricardo Ayres será o relator da CPMI sobre as fraudes ao INSS. Qual é a função do relator na CPMI? O relator é responsável por apurar o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Quem presidirá a CPMI? O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz. Quando a CPMI será instalada? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou que a CPMI será instalada na próxima semana. Quem apresentou o pedido de instalação da CPMI? O pedido foi apresentado pela senadora Damares Alves e pela deputada Coronel Fernanda, com o apoio de 223 deputados e 36 senadores. Quando foi autorizada a criação da CPMI? A criação da CPMI foi autorizada por Davi Alcolumbre em junho.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp