Hugo Motta anuncia que relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres
Tanto Motta quanto Ayres são do Republicanos. Presidente do colegiado será o senador Omar Aziz
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (15), que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator da CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre as fraudes ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz (PSD-AM). O nome do relator foi anunciado por Motta em seu perfil no X. “Desejo a ele [Ayres], ao presidente Omar Aziz e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”, escreveu.
Veja:
CPMI na semana que vem
Na quarta-feira (13), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a CPMI será instalada “impreterivelmente” na semana que vem.
O colegiado será responsável por apurar o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do órgão.
O pedido de instalação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) com apoio de 223 deputados e de 36 senadores.
A criação da CPMI foi autorizada por Alcolumbre em junho.
