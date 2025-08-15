Logo R7.com
Hugo Motta anuncia que relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres

Tanto Motta quanto Ayres são do Republicanos. Presidente do colegiado será o senador Omar Aziz

Brasília|Do Estadão Conteúdo

  • Hugo Motta anunciou que o deputado Ricardo Ayres será o relator da CPMI sobre fraudes ao INSS.
  • O senador Omar Aziz será o presidente do colegiado.
  • A CPMI visa apurar esquemas de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.
  • A instalação da CPMI foi apoiada por 223 deputados e 36 senadores, com previsão para ser realizada na próxima semana.

Hugo Motta escolheu deputado do Republicanos para ser relator da CPMI do INSS Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (15), que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator da CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre as fraudes ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz (PSD-AM). O nome do relator foi anunciado por Motta em seu perfil no X. “Desejo a ele [Ayres], ao presidente Omar Aziz e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”, escreveu.

CPMI na semana que vem

Na quarta-feira (13), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a CPMI será instalada “impreterivelmente” na semana que vem.


O colegiado será responsável por apurar o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do órgão.

O pedido de instalação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) com apoio de 223 deputados e de 36 senadores.


A criação da CPMI foi autorizada por Alcolumbre em junho.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Quem anunciou o relator da CPMI do INSS?

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que o deputado Ricardo Ayres será o relator da CPMI sobre as fraudes ao INSS.

 

Qual é a função do relator na CPMI?

 

O relator é responsável por apurar o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

 

Quem presidirá a CPMI?

 

O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz.

 

Quando a CPMI será instalada?

 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou que a CPMI será instalada na próxima semana.

 

Quem apresentou o pedido de instalação da CPMI?

 

O pedido foi apresentado pela senadora Damares Alves e pela deputada Coronel Fernanda, com o apoio de 223 deputados e 36 senadores.

 

Quando foi autorizada a criação da CPMI?

 

A criação da CPMI foi autorizada por Davi Alcolumbre em junho.

 

