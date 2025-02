Hugo Motta promete apoio a municípios e defende parcelamento de débitos da Previdência Presidente da Câmara citou avanço de comissão especial para discutir PEC que alivia contas de prefeituras Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu apoio às contas de municípios Reprodução/TV Brasil - 11.02.2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta terça-feira (11) mais apoio financeiro a municípios, com avanço da proposta voltada ao parcelamento de débitos de prefeituras ligados à Previdência.

Em discurso, durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, o político citou a necessidade de equilíbrio de contas para as novas gestões que assumiram cidades.

“Esse tema é urgente e necessário para que os gestores que acabaram de assumir os seus mandatos possam conduzir suas administrações com tranquilidade e com os olhos voltados para as questões mais prementes para a população”, alertou.

Além do compromisso da Câmara, Motta prevê em breve a instalação da comissão especial para discutir a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) voltada para aliviar contas de prefeituras. De acordo com o presidente, isso ocorrerá assim que líderes partidários confirmarem a composição do grupo.

‌



“A Presidência da Câmara dos Deputados vai marcar reunião de instalação da comissão especial da PEC 66/2023, que visa abrir novo prazo de parcelamento dos débitos dos municípios com previdência e define limites para pagamento de precatórios”, pontuou.

Motta ainda citou a necessidade de continuidade de responsabilidade fiscal, mas defendeu a organização das contas para que cidades tenham mais recursos para serviços ligados à população.