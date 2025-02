Ibaneis marca reunião para discutir reajuste no transporte do Entorno anunciado pela ANTT Governador se encontra com vice-governador de GO e prefeitos; agência determinou aumento de 2,919% a partir deste domingo Brasília|Do R7 18/02/2025 - 20h15 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h37 ) twitter

Reajuste da ANTT começa a valer no domingo José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , vai se reunir com o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e os prefeitos das cidades do Entorno nesta quarta-feira (19) para discutir o reajuste anunciado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A agência anunciou um aumento de 2,919% na tarifa de transporte semiurbano que começa a valer a partir de 0h do próximo domingo (23).

Ibaneis afirma que vai discutir alternativas e “ver o que é possível fazer”. Segundo a agência, o reajuste foi feito considerando “fatores econômicos e operacionais para garantir a continuidade do serviço à população”. “O contrato prevê atualizações anuais, calculadas com base na variação dos custos dos insumos utilizados na prestação do serviço entre janeiro e dezembro do ano anterior, como combustíveis, manutenção da frota e outros insumos essenciais”, declara.

Esse reajuste já era previsto , visto que a ANTT costuma reajustar a tarifa durante o mês de fevereiro. Em 2024, a agência aumentou as tarifas das passagens em uma média de 8,56%.

Na época, a justificativa foi a falta de atualização de valores em 2021 e 2022, quando o serviço estava sob comando do governo do Distrito Federal, o que teria dificultado a operação das empresas.

Na última semana, o governador recriou a secretário do Entorno para articular os trabalhos do GDF (Governo do DF) e as prefeituras do Entorno. A tarifa intermunicipal foi apontada, na ocasião, como o “principal desafio” da pasta pelo novo secretário, Cristian Viana.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) se manifestou em redes sociais contra o reajuste. “O governo federal segue ignorando as soluções viáveis já apresentadas pelo Governo de Goiás para conter a alta das tarifas e penaliza os trabalhadores da região. Já demonstramos que é possível reduzir o valor das passagens e melhorar o transporte coletivo no Entorno, como fizemos na Região Metropolitana de Goiânia”, declarou.