ANTT reajusta tarifa, e ônibus entre Entorno e DF fica mais caro a partir deste domingo Tarifa vai aumentar 2,919%; passagem mais cara vai chegar a até R$ 12,05 Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 19h57 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h37 )

Mudança começa a valer no domingo Pedro Ventura/Agência Brasília - Arquivo

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) anunciou nesta terça-feira (18) que vai reajustar a tarifa de transporte semiurbano de passageiros entre o Distrito Federal e o Entorno em 2,919%. A medida começa a valer a partir de 0h do próximo domingo (23).

Segundo a agência, o reajuste foi feito considerando “fatores econômicos e operacionais para garantir a continuidade do serviço à população”. “Dessa forma, o contrato prevê atualizações anuais, calculadas com base na variação dos custos dos insumos utilizados na prestação do serviço entre janeiro e dezembro do ano anterior, como combustíveis, manutenção da frota e outros insumos essenciais”, declara. A tarifa das operações entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) também sofreram reajuste.

A atualização não será aplicada nas linhas operadas pela empresa Taguatur, que opera em regime de permissão, mas as demais linhas, que estão em regime de autorização especial, serão afetadas. Com a mudança, os preços vão chegar a até R$ 12,05 (entre Luziânia/GO e Taguatinga; e entre Lago Azul (Novo Gama)/GO e Brasília). No caso do serviço diferenciado, a tarifa vai chegar a R$ 22,90, no trecho Planaltina (GO) - Brasília (DF).

Em fevereiro do ano passado, a ANTT reajustou as tarifas das passagens em uma média de 8,56%. A justificativa foi a falta de atualização de valores em 2021 e 2022, quando o serviço estava sob comando do governo do Distrito Federal, o que teria dificultado a operação das empresas.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) vai se reunir com o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e os prefeitos das cidades do Entorno para discutir a questão.