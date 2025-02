Ibaneis ordena afastamento de servidores do DER investigados pela Polícia Civil Governador do DF disse que estranhava o número de engenhos publicitários instalados na capital nos últimos anos Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/02/2025 - 12h04 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h13 ) twitter

Ibaneis fez declaração nesta quarta-feira LUCIO BERNARDO JR

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ordenou que os servidores do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) investigados pela Polícia Civil por facilitar a instalação de outdoor e outras peças publicitárias nas rodovias da capital do país sejam afastados até o fim da investigação.

O anúncio foi feito pelo chefe do Palácio do Buriti na manhã desta quarta-feira (26), após a PCDF e o Ministério Público do DF cumprirem mandados de busca e apreensão nas casas dos servidores suspeitos e na sede do DER.

“Sempre desconfiei daquela quantidade de placas que foram colocadas pela cidade. E estou gostando, a polícia foi lá, fez as buscas e apreensões, e eu pedi ao Fauzi [Nacfur, presidente do DER] que suspendesse os dois servidores do serviço até que a apuração seja feita pela Polícia Civil. A gente espera que, se houve algum erro, que eles sejam realmente punidos porque eu não gosto desse tipo de atitude. Agora causa estranheza a quantidade de engenhos publicitários colocados no DF, principalmente no último ano”, observou.

Ibaneis acrescentou que pediu a Fauzi que “coloque tudo à disposição da polícia e do Ministério Público, para que a apuração seja o mais breve possível”. “O DER é um dos órgãos que mais executam obras no DF, são bilhões de reais por ano. E estamos há seis anos, vamos entrar no sétimo, e nunca tivemos indício de corrupção no DER para acabar sendo manchado por uma coisa tão pequena que são os engenhos [publicitários]”, garantiu.

Entenda a operação

Na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Civil em parceria com o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão contra servidores supostamente envolvidos em um grupo criminoso que privilegiava empresas de publicidade e autorizava instalações irregulares de painéis publicitários em rodovias do DF. O R7 entrou em contato com o DER, mas até a publicação desta reportagem não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

Segundo a investigação, os envolvidos ocupavam cargos de direção na Superintendência de Operações do DER, e eram responsáveis pelo licenciamento e pela fiscalização das ocupações nas faixas de domínio das rodovias do DF.

A polícia aponta que o grupo beneficiava empresas vinculadas ao Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do DF, com atendimento privilegiado para a instalação das publicidades, autorizando a instalação em quiosques e painéis de iluminação de forma irregular. O grupo também apagava as multas e notificações que as empresas envolvidas tinham recebido.

A investigação acrescenta que os servidores utilizavam o poder hierárquico para retaliar funcionários que não concordavam com as autorizações irregulares. Eles também direcionavam os responsáveis pelas fiscalizações.

As medidas de busca e apreensão foram cumpridas nas regiões administrativas de Sobradinho, Planaltina, Águas Claras, Samambaia e Taguatinga, nas casas dos servidores públicos investigados, na sede da Superintendência de Operações do DER e na sede do Departamento de Estradas e Rodagem.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa, prevaricação e inserção de dados falsos em sistemas de informações. Caso condenados, as penas podem chegar a 30 anos.

Reinauguração de CEM 10

As declarações do governador Ibaneis Rocha foram feitas durante reinauguração do CEM 10 (Centro de Ensino Médio) de Ceilândia, na QNP 30. A escola estava fechada desde 2016 por orientação da Defesa Civil, devido ao estado de degradação das instalações. Desde então, os estudantes vinham tendo aulas em outro prédio da Secretaria de Educação.

“Essa foi basicamente a construção de uma nova escola, porque a situação daqui quando assumimos estava muito complicada. Tinha ação judicial, o MPDFT estava em cima pela reconstrução, e depois tivemos problemas com a empresa licitada e tivemos que relicitar. Mas agora a unidade está entregue para a criançada, uma obra completa, com tudo que os estudantes do DF merecem para ter educação e cuidar das suas vidas profissionais”, garantiu.