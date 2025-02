Polícia Civil investiga servidores do DER-DF envolvidos em esquema criminoso Grupo atuava em altos cargos do DER e autorizava a instalação de publicidades irregulares em diversas rodovias do DF Brasília|Do R7, em Brasília 26/02/2025 - 09h38 (Atualizado em 26/02/2025 - 09h38 ) twitter

Mandados foram cumpridos também na sede do DER PCDF/Divulgação - 26.02.20

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um grupo de servidores do DER-DF (Departamento de Estradas de Rodagem do DF) supostamente envolvidos em um grupo criminoso que privilegiava empresas de publicidade e autorizava instalações irregulares de painéis em rodovias do DF. Nomeada Operação Faixa de Domínio, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (26). O R7 entrou em contato com o DER, mas até a publicação desta reportagem não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

Segundo a investigação, os envolvidos ocupavam cargos de direção na Superintendência de Operações do DER, e eram responsáveis pelo licenciamento e pela fiscalização das ocupações nas faixas de domínio das rodovias do DF.

A polícia aponta que o grupo beneficiava empresas vinculadas ao Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do DF, com atendimento privilegiado para a instalação das publicidades, autorizando a instalação em quiosques e painéis de iluminação de forma irregular. O grupo também apagava as autuações e notificações que os envolvidos tinham recebido.

A investigação acrescenta que os envolvidos utilizavam o poder hierárquico para retaliar funcionários que não concordavam com as autorizações irregulares. Eles também direcionavam os responsáveis pelas fiscalizações que seriam feitas nos locais de publicidades irregulares.

As medidas foram cumpridas nas regiões administrativas de Sobradinho, Planaltina, Águas Claras, Samambaia e Taguatinga, nas casas dos servidores públicos investigados, na sede da Superintendência de Operações do DER e na sede do Departamento de Estradas e Rodagem.

Agora, a polícia investiga se há envolvimento de outros servidores e outros grupos no esquema.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa, prevaricação e inserção de dados falsos em sistemas de informações. Caso condenados, as penas podem chegar a 30 anos.