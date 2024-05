Ibaneis Rocha recebe título de cidadão honorário de Santo Antônio do Descoberto

Alto contraste

Ibaneis Rocha defende parceria com Entorno (Renato Alves/Agência Brasília.)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha recebeu nesta terça-feira (14) o título de cidadão honorário de Santo Antônio do Descoberto. Durante a homenagem, o chefe do palácio do Buriti destacou que a cidade ajuda no desenvolvimento de Brasília e faz a capital do país crescer.

O título foi entregue pelo presidente da Câmara Municipal local, vereador Vandilson Felipe dos Santos (MDB), mas a sessão contou também com parlamentares locais e do Distrito Federal. A cerimônia ocorreu durante comemoração do aniversário de emancipação política de Santo Antônio.

A proposta de homenagem foi feita pelo vereador José Alves Pereira Filho (Podemos). Ao receber o título, Ibaneis destacou os serviços prestados ao município e reforçou a parceria do DF com o Entorno.

“Fizemos um processo de integração muito grande com o município a partir da criação da Região Administrativa de Água Quente e estamos investindo na região, seja nas estradas vicinais, seja na construção de novos prédios. Temos a previsão de uma UPA [unidade de pronto atendimento] para Água Quente e estamos com o projeto para a duplicação da via que liga ao DF”, disse Ibaneis.

Santo Antônio do Descoberto tem em média 75 mil habitantes e está a cerca de 60 km de Brasília. A cidade foi fundada em 1722, no ciclo do ouro do Brasil Colônia. Em 1963, virou um distrito de Luziânia, e em 14 de maio de 1982, se emancipou.