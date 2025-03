Corpos de família do DF desaparecida desde dezembro são encontrados em GO Suspeita é que briga por terreno teria motivado o assassinato da família; caso é investigado pela polícia de Alvorada do Norte Brasília|Do R7, em Brasília 12/03/2025 - 10h50 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família desapareceu em dezembro Reprodução/arquivo pessoal -

A Polícia Civil de Goiás encontrou os corpos de uma família do Distrito Federal que estava desaparecida desde a mudança para Alvorada do Norte (GO), em dezembro do ano passado. Jéssica Cristina de Assis, grávida de oito meses, tinha viajado com a filha Nayra, de 1 ano e 10 meses, e o marido Flávio dos Santos Neto.

Os corpos foram localizados em uma assentamento após operação conjunta entre a Polícia Civil e o canil de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros de Goiás.

De acordo com apuração da RECORD, as vítimas tinham sinais de violência e estavam enterradas há pelo menos dois meses, pelo estado avançado de decomposição. A polícia no entanto aguarda a perícia cadavérica para confirmar mais detalhes do crime e o tempo que os corpos já estavam enterrados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os familiares receberam nesta terça-feira (11) uma ligação da delegacia avisando que os corpos foram encontrados. Segundo as informações repassadas, eles foram localizados com as roupas e identidades, mas a família ainda precisa reconhecer as vítimas no IML.

‌



A suspeita é que o crime tenha sido cometido devido a uma disputa por terreno.

Entenda o caso

Flávio dos Santos Neri, de 29 anos, Jéssica Cristina de Assis, de 27, grávida de oito meses, e a filha do casal, Nayra Gabrielly, de 1 ano e 10 meses, foram vistos pela última vez em dezembro de 2024, após sacarem um auxílio social em Brasília. Desde então, não houve mais contato ou sinal do paradeiro deles.

‌



Segundo apuração do R7, um documento do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) aponta que o último saque do benefício social ocorreu em 17 de dezembro. Dois meses depois, não houve mais movimentação na conta, o que preocupa ainda mais os familiares, já que essa era a única fonte de sustento da família.

A data do saque coincide com o último contato feito pelos desaparecidos aos familiares. Luíza dos Santos, cunhada de Jéssica e irmã de Flávio, conta que Jéssica pediu dinheiro para pagar uma lotação até uma chácara na região. “Depois disso, ninguém nunca mais conseguiu falar com eles. A gente tentou de tudo, mas as buscas foram muito limitadas”, afirmou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A família já acreditava que os três foram vítimas de homicídio pois receberam informações de que eles teriam sido mortos e enterrados em uma chácara. A polícia, no entanto, demorou a confirmar a informação.

O desaparecimento foi registrado na delegacia de Alvorada do Norte, em Goiás, que investiga o caso.

Com apuração da produtora da RECORD, Thaís Moura