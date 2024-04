Idoso de 112 anos e outros 881 se vacinam contra dengue no DF mesmo sem aval da Anvisa

Alto contraste

Sem recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), pelo menos 882 pessoas com 61 anos ou mais se vacinaram contra a dengue em laboratórios particulares do Distrito Federal, sendo a mais velha com 112 anos. Os dados são do painel InfoSaúde, da Secretaria de Saúde do DF. A agência indica o imunizante Qdenga, da marca Takeda, para pessoas de 4 a 60 anos.

A faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde é de 10 a 14 anos devido ao alto nível de internações hospitalares de crianças e adolescentes. No DF, 46.994 pessoas do público alvo receberam a primeira dose.

A vacinação feita sem recomendação em bula é considerada como "off label" e acontece apenas mediante prescrição médica. Ela é possível quando agências internacionais regulatórias aprova a aplicação de certo medicamento, como é o caso da Qdenga.

A SES informa que considera a vacinação feita "off label" um "erro" e que as pessoas imunizadas precisam ser observadas pelo laboratório que disponibilizou a vacina por 30 dias. "A pasta, por meio de sua área técnica, sobra a notificação do erro desses estabelecimentos", esclarece.

A Anvisa informa que não indica a vacinação de pessoas idosas, pois os dados apresentados para a agência pela empresa farmacêutica que produz o imunizante não incluíram estudos com essa faixa etária, "portanto, não foram avaliados dados de eficácia da vacina com adultos acima de 60 anos".

A Takeda afirma que continua acessando dados e evidências da vacina, mas que as informações disponíveis até o momento "limitam-se à população de até 60 anos".

O infectologista Marcelo Daher pontua que a vacinação "off label" da Qdenga não apresenta riscos à saúde, mas que não possui garantia de utilidade. "Segurança existe, mas a eficácia da vacina em pessoas acima de 60 anos pode ser que seja muito inferior a outras pessoas", afirma.