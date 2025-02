Ilana Trombka estreia o videoblog ‘Chá de Ideias’ no Portal R7 Ilana escolhe um tipo de chá que se relaciona ao tema da semana, associando o efeito do chá ao sentimento provocado pela pauta Brasília|Do R7, em Brasília 24/02/2025 - 10h53 (Atualizado em 24/02/2025 - 10h53 ) twitter

Blog Chá de Ideias estreia no Portal R7 Jefferson Rudy/Agência Senado - Arquivo

O Portal R7 estreia nos próximos dias o videoblog “Chá de Ideias”, comandado pela diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombka. O blog promete ser um espaço de reflexão sobre temas do cotidiano, com uma abordagem descontraída e próxima, mas sempre com profundidade. Ilana, que já tem uma trajetória consolidada na administração pública e acadêmica, agora se aventura no universo da comunicação com este novo projeto.

No primeiro vídeo, Ilana aborda o polêmico tema da proibição do uso de celulares nas escolas, um assunto que, segundo ela, gera discussões sobre o impacto nos alunos, mas também afeta diretamente os pais. Ela destaca que, enquanto as discussões se concentram principalmente sobre os jovens e o uso da tecnologia, é fundamental também pensar nas implicações dessa medida para as famílias.

“A questão da proibição dos celulares nas escolas é muito falada, mas um olhar importante que não tem sido tão tratado é a relação dos pais com seus filhos e com a escola. Como pais, como vamos lidar com isso? O celular se tornou uma forma de fiscalização, agora não podemos mais contar com essa ferramenta para acompanhar nossos filhos. Vai ser necessário confiar mais na escola e na sua capacidade de resolver os problemas internamente”, explica Ilana, revelando um lado mais pessoal e reflexivo sobre o tema.

A cada episódio, Ilana escolhe um tipo de chá que se relaciona ao tema da semana, associando o efeito do chá ao sentimento provocado pela pauta. Por exemplo, no vídeo sobre a proibição dos celulares, Ilana explicou em entrevista à RECORD que optou pelo chá de camomila, conhecido por seu efeito calmante, justamente por ser um tema que gerou muitas ansiedades e reflexões.

“O chá é uma metáfora do tema. Escolho o tipo de chá de acordo com o sentimento que aquele assunto desperta. Para o tema dos celulares nas escolas, escolhi a camomila, um chá calmante, pois o assunto causa muitas inquietações. O chá está aí para nos ajudar a refletir e acalmar os ânimos, em sintonia com o que discutimos”, comenta a diretora-geral do Senado.

Ilana, que tem uma carreira sólida no Senado e é PhD em Administração de Empresas, também revela que essa nova jornada no videoblog é uma forma de se aproximar das pessoas, trazendo um espaço de conversa descontraída, mas com conteúdo relevante.

“Esse é um espaço de reflexão cotidiana. É uma conversa entre amigos, um momento em que paramos e pensamos: o que isso tem a ver com minha vida? O que eu aprendo com isso para o meu dia a dia?”, diz.

Ilana destaca que o desafio é comunicar ideias de forma clara e acessível, algo que ela já se dedicou a fazer na rádio e agora quer levar ao público com uma linguagem mais visual e direta.

A diretora-geral do Senado explica que o blog será uma plataforma para debate, reflexão e aproximação entre a política, os temas cotidianos e os desafios que afetam todos os brasileiros.