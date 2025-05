Importância de motoclubes é reconhecida em solenidade na Câmara Legislativa do DF Sessão solene teve como intuito reconhecer o papel social desempenhado por motoclubes Brasília|Do R7 09/05/2025 - 23h02 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h33 ) twitter

Motoclubes foram homenageados na CLDF RECORD/Reprodução - 09/05/2025

A Câmara Legislativa do Distrito Federal reconheceu a importância sociocultural dos motoclubes em solenidade nesta sexta-feira (9). Só no DF, são pelo menos 247 grupos ativos.

“Além da questão da liberdade, a gente quer propagar o bem. Nesse momento, a gente não está se importando com bandeira. A bandeira é o social”, pontuou Thiago Shodan, do Comando Insanos MC, grupo que no Distrito Federal tem ao menos 500 membros.

Segundo o deputado distrital Martins Machado (Republicanos), que propôs a homenagem, os motoclubes têm papel social e, por isso, precisam ter sua importância reconhecida. “Eles fazem um trabalho social maravilhoso, doação de sangue, doação de alimentos, e eles têm uma filosofia de vida, são unidos”, destacou.

Martins Machado é autor do projeto de lei 1.611/2025, que reconhece as atividades desses grupos como de relevante interesse social e cultural.

‌



“Está faltando reconhecimento. Esse PL tem esse objetivo de reconhecer que eles fazem parte da cultura, da sociedade”, afirmou. O deputado ainda lembra que esses grupos movimentam a economia durante as viagens que fazem pelo país. “Aqui no Brasil é muito forte, por isso a gente tem que apoiar”, disse.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também participou da solenidade. Ele lembrou que os motoclubes promovem muitas ações sociais e disse que acompanha de perto por ter um irmão que faz parte de um grupo.

‌



“A gente percebe o quanto eles estão além das duas rodas, participam em ações de Dia das Crianças, Natal, Páscoa, e é o que a gente está precisando, ter uma vida mais em comunidade. Essa era da tecnologia tem afastado muito as pessoas. Então, o motociclismo é uma cultura, uma arte, faz bem para a mente, para o espírito. E eu sempre falo, eles são família, e a gente faz parte dessa família com muito carinho”, afirmou.

