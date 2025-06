Impulsionado pela COP30, número de turistas no PA e AM chega a quase 3 mil por mês No cenário geral, Brasil recebeu 4.887.229 visitantes estrangeiros, o maior volume da história para esse período Brasília|Do R7 15/06/2025 - 12h41 (Atualizado em 15/06/2025 - 12h44 ) twitter

Pará recebeu 10.659 turistas estrangeiros Roni Moreira/Ag Pará

Nos primeiros cinco meses deste ano, Pará e o Amazonas registraram 10.659 e 14.653 turistas estrangeiros, respectivamente. Os dados, do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal, apontam uma média de quase 3 mil turistas por mês nos estados.

No cenário geral do Brasil, o levantamento mostra que o país recebeu 4.887.229 visitantes estrangeiros, o maior volume da história para esse período. O número representa um avanço de 49,7% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, quando foram registradas 3,2 milhões de chegadas.

Segundo o ministério, o destaque nesses estados está ligado a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece em novembro no Pará, fazendo com que esses estados se consolidem “como importantes vitrines do turismo sustentável brasileiro”.

A pasta ressaltou, ainda, que o crescimento do turismo na região envolve avanços regulatórios, como a aprovação da nova Lei Geral do Turismo em 2024, que estava há mais de uma década de debates no Congresso Nacional.

“A legislação moderniza diretrizes, promove segurança jurídica e estimula novos investimentos, criando um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de atividades turísticas em regiões como a Amazônia”, pontua.

“A realização da COP30, em Belém, no mês de novembro, tem impulsionado a visibilidade internacional da Amazônia e contribuído diretamente para ampliar a conectividade aérea na região. Por meio de uma articulação entre o Ministério do Turismo, o setor privado e outros órgãos do governo federal, como o Ministério de Portos e Aeroportos, são fortalecidas rotas aéreas estratégicas, com foco em hubs como São Paulo e Brasília, o que facilita o acesso de turistas internacionais ao Norte do Brasil”, explica a pasta.

