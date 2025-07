Interrogatório de réus do núcleo 2 e 4 da trama golpista começa nesta quinta no STF Depoimentos serão realizados por videoconferência e fazem parte das ações penais abertas após denúncia apresentada pela PGR Brasília|Victoria Lacerda e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Interrogatório dos réus dos núcleos 2 e 4 da trama golpista começa nesta quinta-feira (24) no STF.

Seis investigados são apontados pela PGR como responsáveis pela tentativa de impedir a posse do presidente Lula.

Entre os réus, destaca-se o ex-assessor Filipe Martins, que redigiu a "minuta do golpe".

Interrogatórios serão por videoconferência e incluem acusações de tentativa de golpe e organização criminosa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Silvinei Vasques é ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Roque de Sá/Agência Senado - Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), marcou para esta quinta-feira (24) o início do interrogatório dos réus do chamado núcleo 2 e 4 da investigação que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022.

Os depoimentos serão colhidos em ações penais que tramitam na Corte, sob relatoria do ministro.

O grupo é formado por seis investigados apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) como responsáveis pelo “gerenciamento das ações” da organização criminosa que atuou para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde a semana passada, o STF vem ouvindo as testemunhas arroladas pelas defesas dos réus. Agora, com os interrogatórios, será a vez de os próprios acusados prestarem depoimento à Justiça.

Entre os réus está o ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência Filipe Martins. Segundo a PGR, ele teria sido o responsável por redigir a chamada “minuta do golpe” e apresentado o texto ao então presidente Jair Bolsonaro (PL).

O documento passaria por ajustes feitos pelo próprio Bolsonaro na tentativa de obter apoio das Forças Armadas.

Outros integrantes do núcleo

Outro réu é o coronel da reserva Marcelo Câmara, que está preso preventivamente acusado de tentar atrapalhar as investigações. De acordo com a PF e a PGR, ele monitorou a agenda e os deslocamentos do ministro Alexandre de Moraes e repassou as informações ao tenente-coronel Mauro Cid.

Além disso, a defesa de Câmara teria feito contato com Cid para tentar saber antecipadamente o conteúdo de seu depoimento, o que levou à prisão do militar da reserva.

Também integram o núcleo o ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, e a delegada Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.

Eles são acusados de usar a estrutura da PRF para dificultar a circulação de eleitores, especialmente no Nordeste, durante o segundo turno das eleições de 2022.

Veja quem são os réus do núcleo 2:

Silvinei Vasques – ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

– ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Marcelo Câmara – coronel da reserva e ex-assessor de Bolsonaro;

– coronel da reserva e ex-assessor de Bolsonaro; Marília Alencar – delegada da PF e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça;

– delegada da PF e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça; Fernando de Sousa Oliveira – delegado da PF e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do DF;

– delegado da PF e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do DF; Mário Fernandes – general da reserva e ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência;

– general da reserva e ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Filipe Martins – ex-assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais.

Veja quem são os réus do núcleo 4:

Ailton Gonçalves Moraes Barros - major da reserva do Exército;

- major da reserva do Exército; Ângelo Martins Denicoli - major da reserva;

- major da reserva; Giancarlo Gomes Rodrigues - subtenente;

- subtenente; Guilherme Marques de Almeida - tenente-coronel;

- tenente-coronel; Reginaldo Vieira de Abreu - coronel;

- coronel; Marcelo Araújo Bormevet - policial federal;

- policial federal; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha - presidente do Instituto Voto Legal;

Os interrogatórios serão realizados por videoconferência e fazem parte das ações penais abertas após denúncia apresentada pela PGR e aceita pela Primeira Turma do STF.

O grupo responde por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado.

