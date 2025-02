Jovem grávida é morta por ex-companheiro em igreja no Distrito Federal Suspeito fugiu após cometer o crime; jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/02/2025 - 09h50 (Atualizado em 24/02/2025 - 10h03 ) twitter

Mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu Geovana Albuquerque/Agência Brasília - arquivo

Uma jovem de 17 anos grávida foi morta pelo ex-companheiro enquanto estava em uma igreja no Distrito Federal. O crime aconteceu no Núcleo Rural Rajadinha, em Planaltina, na noite de sábado (22), no assentamento Lamarca. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

O ex-companheiro fugiu após cometer o crime. Segundo informações da polícia, ele entrou na igreja e disparou contra a cabeça da vítima, fugindo em um carro vermelho.

A Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica foram acionadas para realizar a perícia do local. Testemunhas já foram ouvidas e o veículo utilizado na fuga foi encontrado após buscas realizadas pela polícia. O homem, no entanto, segue foragido.

Segundo informações da PCDF, o objetivo do suspeito era matar também o irmão, que era o atual companheiro da jovem.

Violência doméstica

Na manhã de domingo (23), por volta das 10h, a Polícia Militar do DF apreendeu uma arma de fogo e prendeu um homem por suspeita de violência doméstica no Pôr do Sol. No local, a equipe policial encontrou a vítima que relatou ter sido alvo de ameaças e xingamentos do ex-companheiro, com quem ainda divide a residência.

A vítima também informou que o homem tinha uma arma de fogo em casa. Os policiais encontraram uma pistola Taurus .380, sem numeração, com 10 munições intactas. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp);

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas;

PMDF - Ligue 190;

Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625;

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032.

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.