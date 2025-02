Boletos do IPVA serão entregues para contribuintes do DF até 20 de fevereiro Saiba como reconhecer validade da cobrança e não cair em golpes; governo deve arrecadar R$ 2 bilhões este ano Brasília|Do R7 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boletos começam a vencer na última semana do mês Divulgação/Seec-DF - Arquivo

Os boletos do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) devem ser entregues pelos Correios até a próxima quinta-feira (20) para 1 milhão de contribuintes do Distrito Federal. O início do calendário de pagamentos neste ano será entre 24 e 28 de fevereiro, de acordo com o número final da placa do veículo. Os proprietários poderão optar pelo pagamento em cota única ou parcelado. Para quem escolher pagar o valor integral de uma vez, há um desconto de 10%, caso não conste débito.

No entanto, é importante ficar atento para não cair em golpes. A Secretaria de Economia contratou os serviços dos Correios na modalidade e-Carta, para evitar extravios e reduzir os riscos de fraudes.

O gerente de gestão do IPVA da Secretaria de Economia, Fabrício Bernardes, explica que o contribuinte pode conferir a validade do boleto na parte da frente da carta de cobrança. “Nela deve ter o selo do e-Carta, que é um selo emitido pelos Correios. Além disso, dentro da carta do IPVA, o contribuinte deve fazer a confirmação dos dados pessoais e também dos veículos dele”, observa.

Bernardes acrescenta que, caso o contribuinte tenha pedido abatimento com o Programa Nota Legal, o valor de desconto vai ser discriminado na cobrança. “Qualquer desconfiança do contribuinte, a gente orienta que ele entre no site da Secretaria de Economia e emita o boleto por lá. Para fazer isso, basta informar o Renavam e marcar o ano de 2025. Assim, terá a garantia da autenticidade do documento”, explica.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Arrecadação

Este ano, o governo espera arrecadar R$ 2,098 bilhões com o imposto, que é utilizado para financiar políticas públicas. O não pagamento coloca o contribuinte em dívida ativa. Vale lembrar que o cidadão inadimplente pode ter o veículo apreendido durante as ações de fiscalização do Detran (Departamento de Trânsito) e da Polícia Militar.

A primeira medida administrativa do governo é a cobrança feita pela Receita do DF por telefone, e-mail ou aplicativo da Economia do DF sobre o débito.

‌



Caso a pessoa continue em débito após a cobrança, ela recebe um comunicado e depois será inscrita na dívida ativa. Se mesmo assim o contribuinte permanecer inadimplente, ele pode ser processado e ter a execução fiscal.

Veja datas dos vencimentos

Placas terminadas em 1 ou 2

‌



1ª parcela ou cota única: 24/02/2025;

2ª parcela: 24/03/2025;

3ª parcela: 22/04/2025;

4ª parcela: 26/05/2025;

5ª parcela: 23/06/2025; e

6ª parcela: 21/07/2025.

Placas terminadas em 3 ou 4

1ª parcela ou cota única: 25/02/2025;

2ª parcela: 25/03/2025;

3ª parcela: 23/04/2025;

4ª parcela: 27/05/2025;

5ª parcela: 24/06/2025; e

6ª parcela: 22/07/2025.

Placas terminadas em 5 ou 6

1ª parcela ou cota única: 26/02/2025;

2ª parcela: 26/03/2025;

3ª parcela: 24/04/2025;

4ª parcela: 28/05/2025;

5ª parcela: 25/06/2025; e

6ª parcela: 23/07/2025.

Placas terminadas em 7 ou 8

1ª parcela ou cota única: 27/02/2025;

2ª parcela: 27/03/2025;

3ª parcela: 25/04/2025;

4ª parcela: 29/05/2025;

5ª parcela: 26/06/2025; e

6ª parcela: 24/07/2025.

Placas terminadas em 9 ou 0

1ª parcela ou cota única: 28/02/2025;

2ª parcela: 28/03/2025;

3ª parcela: 28/04/2025;

4ª parcela: 30/05/2025;

5ª parcela: 27/06/2025; e

6ª parcela: 25/07/2025.