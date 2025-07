Isenção para quem ganha até R$ 5.000 será apresentada na comissão especial nesta quinta-feira Etapa indica avanço na Câmara, mas votação de texto de Arthur Lira ficará para a próxima semana Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 12h51 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h58 ) twitter

O relator do projeto que amplia as isenções no IR, deputado Arthur Lira (PP-AL) Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 25.06.2025

A proposta que amplia a isenção no IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000 será apresentada na comissão especial que discute as regras para o benefício nesta quinta-feira (10).

Apesar da etapa, a previsão é de que haja um pedido de adiamento para uma análise coletiva e a votação fique para a próxima terça-feira (15).

O relatório ainda não foi publicado, mas o texto deve deixar de fora as compensações que haviam sido apresentadas pelo Planalto na medida provisória alternativa aos aumentos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Essa indicação foi dada pelo relator, Arthur Lira (PP-AL). Na terça-feira, o político disse que o projeto seria apresentado e avançaria mais rápido caso não entrasse na alçada do IOF.

Outro ponto avaliado por Lira é o de reduzir a alíquota de cobrança aos super-ricos.

A proposta original prevê uma taxação a quem ganha mais de R$ 600 mil por ano com alíquotas progressivas de até 10%. A previsão é voltada para quem recebe R$ 1,2 milhão ou mais por ano.

Essa margem foi considerada alta por Lira, que aponta a possibilidade de diminuição. A taxa final poderá ser menor. Nos bastidores, a possibilidade levantada é de que a nova margem fique entre 8% e 9%.

