No Dia da Constituição, Cármen Lúcia ressalta o Estado de Direito na segurança nas instituições

Após o julgamento sobre a trama golpista ser suspenso nesta terça-feira (25), com a rejeição de todas as preliminares das defesas , a ministra Cármen Lúcia destacou o fato de a sessão ter se dado no Dia da Constituição, quando o primeiro texto constitucional do Brasil foi outorgado em 1824.



A ministra afirma que o registro é importante “exatamente para que a sociedade relembre da importância do que é ter um Estado de Direito, para que nós tenhamos um mínimo de sossego e segurança quanto às nossas instituições e quanto, principalmente, ao direito de cada um buscar viver segundo as suas conveniências”.