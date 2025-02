Ibaneis entrega gestão da Rodoviária do Plano Piloto à iniciativa privada Ato simbólico realizado à 0h deste sábado (22) no próprio terminal, marca o início da concessão, que terá duração de 20 anos Brasília|Do R7, em Brasília 22/02/2025 - 08h17 (Atualizado em 22/02/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concessão terá duração de 20 anos Renato Alves/Agência Brasília - 22/02/2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), oficializou a entrega da administração da Rodoviária do Plano Piloto para a iniciativa privada. A transição foi marcada por um ato simbólico realizado à 0h deste sábado (22) no próprio terminal, marcando o início da concessão, que terá duração de 20 anos.

“Quero dar uma nova vida para Brasília e tenho certeza que esse consórcio vai trazer uma revolução ao DF”, afirmou o governador durante a cerimônia.

Durante seu discurso na plataforma inferior do terminal, Ibaneis defendeu a concessão, destacando que “a iniciativa privada tem muito mais condições” de administrar a rodoviária.

“Em seis meses, vamos ver toda a transformação que vai ser feita aqui. E toda a população vai usufruir de um projeto, de toda reformulação da mobilidade do DF: 90% ou mais dos ônibus renovados, passagem sem aumento desde 2019, passagem gratuita aos domingos e feriados”, declarou o governador.

‌



Ainda sobre a tarifa, Ibaneis reafirmou que não haverá reajuste até o fim de 2026.

Concessão prevê R$ 120 milhões em investimentos

O Consórcio Catedral, formado pelas empresas RZK Concessões e Atlântica Construções, Comércio e Serviços Ltda, será responsável pela gestão da Rodoviária do Plano Piloto pelas próximas duas décadas.

‌



O contrato de concessão foi assinado em outubro de 2024 e prevê investimentos de R$ 120 milhões para modernização e melhorias no terminal.

“Estamos transformando a mobilidade no DF e não poderíamos deixar de olhar para isso que é o principal: Rodoviária do Plano Piloto. A população não vai mais reclamar da mobilidade pública no DF. Estamos olhando para a frente, porque lançamos expansão do metrô de Samambaia, vamos lançar expansão do Metrô de Ceilândia e estamos com estudos contratados para Metrô da região Sul”, afirmou Ibaneis.

‌



A concessão inclui todo o complexo rodoviário da Rodoviária do Plano Piloto, abrangendo também os estacionamentos superiores e inferiores próximos ao Conjunto Nacional e ao Conic, no Setor de Diversões, que passarão a ser rotativos.

Relembre

A privatização foi aprovada no final de dezembro de 2023, mas o processo foi paralisado pelo TCDF (Tribunal de Contas do DF) em outubro do ano passado por supostas irregularidades. No começo deste ano, as empresas que entraram com recursos na Justiça do DF por suposta irregularidade no contrato desistiram do mandado de segurança e o andamentofoi retomado.

Segundo o GDF, a Semob peticionou a homologação da desistência — necessária para o seguimento do processo.

A Semob divulgou os vencedores da licitação em 8 de outubro do ano passado. O consórcio Catedral , formado pelas empresas RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda e Atlântica Construções, Comércio e Serviços Ltda, ficou responsável pela gestão da Rodoviária, com investimento previsto de R$ 120 milhões.

Dias depois, cinco empresas de um dos consórcios participantes alegaram irregularidades no projeto apresentado pelo grupo que venceu a licitação. O desembargador Álvaro Ciarlini concedeu uma liminar de paralisação do andamento em 24 de outubro.

Entenda a concessão

A concessão da Rodoviária do Plano Piloto foi aprovada pela Câmara Legislativa e sancionada pelo governador em 19 de janeiro do ano passado. O valor previsto do contrato – de R$ 120 milhões – corresponde ao valor dos investimentos estimados para execução das obrigações contratuais.

A área a ser concedida abrange todo o complexo rodoviário. Também estão inclusos os estacionamentos inferiores e superiores em frente aos setores de diversões Sul (Conjunto Nacional) e Norte (Conic) a serem rotativos, com cobrança de média de R$ 5 por hora.

Com a gestão do setor privado, a rodoviária passará por obras, com reforma estrutural da edificação e modernização do espaço. Além disso, será feita a implantação de um centro de controle operacional.

A concessionária terá o prazo de seis anos para executar os investimentos. O cronograma do projeto prevê que a reforma da estrutura seja concluída em até quatro anos, com investimentos de R$ 54,9 milhões. Nos primeiros três anos, deverão ser investidos outros R$ 57,7 milhões.

Já a implantação de infraestrutura dos estacionamentos e do sistema operacional tem custo estimado em R$ 7 milhões, com prazo de dois anos para execução.